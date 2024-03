Liga Mistrzów. Barcelona w ćwierćfinale, Lewandowski stawia pieczęć na awansie

Dla Napoli sezon się już skończył. Możemy się tylko zastanawiać, czy z Piotrem Zielińskim w składzie mistrzowie Włoch byliby w stanie wyeliminować Barcę.

Ile lat czekała Barcelona na ćwierćfinał Ligi Mistrzów

Katalończycy mogą teraz spokojnie czekać na piątkowe losowanie. Piłkarze Xaviego mają co świętować, bo w ćwierćfinale grali ostatnio cztery lata temu i nie są to miłe wspomnienia, ponieważ zostali rozbici przez Bayern (2:8). Może będzie okazja do rewanżu, bo drużyna z Monachium też awansowała do najlepszej ósemki.