Czy Jakub Moder wróci do reprezentacji Polski na baraże o Euro 2024

De Zerbi często rotuje zawodnikami w środku pola. Dość powiedzieć, że w meczach Premier League Moder zmieniał aż siedmiu różnych piłkarzy. Czasami graczy bardziej defensywnych, jak Carlosa Balebę, a czasem ofensywnych, jak np. Kaoru Mitomę. To świadczy również o tym, że konkurencja w walce o miejsce w składzie jest spora.

Kiedy Jakub Moder zagrał po raz ostatni w reprezentacji Polski

Wiadomo, że brak regularnych występów w klubie nie jest dla Modera dobrym prognostykiem przed najbliższymi powołaniami Michała Probierza. 14 marca selekcjoner ogłosi nazwiska zawodników na marcowe baraże (21 marca półfinał z Estonią, ewentualny finał z Walią lub Finlandią pięć dni później).

Po raz ostatni Moder w reprezentacji Polski zagrał dwa lata temu. Wystąpił wtedy przeciwko Szwedom w barażu o mundial w Katarze. Ma za sobą kilka udanych meczów w kadrze. To on strzelił na Wembley gola Anglikom (1:2) w eliminacjach mistrzostw świata, a i przy trafieniu Piotra Zielińskiego w meczu ze Szwecją miał udział.

Gdy był kontuzjowany, podkreślał, że jego celem jest powrót do reprezentacji. Probierz powinien rozważyć jego powołanie. Jesienią zaprosić go na zgrupowanie nie mógł, bo Moder nie grał. Niebawem okaże się, czy końcówki meczów w Premier League wystarczą teraz, by znów założył koszulkę z orzełkiem na piersi.