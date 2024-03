Dynastia z Manchesteru. Czy piłkarze City pójdą w ślady Realu Madryt

Królewscy zasiadali na europejskim tronie w latach 2016-2018. Żadna inna drużyna nie zdołała triumfować w Champions League nawet dwa, a co dopiero trzy razy z rzędu. Może wyczyn Realu uda się powtórzyć Manchesterowi City.

Mistrzowie Anglii przez rozgrywki idą jak huragan. Wygrali dotąd wszystkie osiem meczów, strzelając aż 24 gole. Są przy tym bardzo regularni i konsekwentni, bo każde ze spotkań kończyli z trzema zdobytymi bramkami. W dodatku sprawiają wrażenie, jakby dopiero się rozkręcali i zachowywali siły na mocniejszych przeciwników.

Manchester City może pobić rekord w Anglii

W 2024 roku nie doznali jeszcze porażki, choć grali z Newcastle, Tottenhamem czy z sąsiadem Manchesterem United, który pokonali kilka dni temu 3:1. W Premier League depczą po piętach Liverpoolowi i jeśli w niedzielne popołudnie zwyciężą na Anfield, zmienią rywala na pozycji lidera.

Obrona tytułu jest oczywiście ważna, bo byłoby to czwarte mistrzostwo z rzędu, co nie udało się dotąd żadnemu innemu zespołowi w Anglii. Ale to triumfy w Europie wywołują wciąż szerszy uśmiech na twarzach arabskich właścicieli klubu.