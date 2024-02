Gwiezdne wojny w Premier League. Trzech gigantów walczy o tytuł

Premier League. Długa droga do tytułu

Każdy z kandydatów do mistrzostwa zagra jeszcze po 12 spotkań ligowych. Wszystkie trzy wciąż rywalizują ponadto w europejskich pucharach, ale Liverpool występuje jedynie w Lidze Europy. Nie ma go za to w Pucharze Anglii, gdzie wciąż grają dwaj pozostali pretendenci do tytułu. Kluczowe mogą być mecze bezpośrednie. 10 marca Liverpool zmierzy się z Manchesterem u siebie, a 31 marca drużyna Guardioli podejmie Arsenal. The Reds dwukrotnie grali już za to z Kanonierami.

Wszyscy są w formie. Arsenal przezwyciężył już kryzys z końcówki poprzedniego roku i wygrał sześć meczów z rzędu. Manchester odniósł zwycięstwa w ośmiu z dziewięciu ostatnich spotkań, a Liverpool - w siedmiu z ośmiu. Guardiola oraz Klopp znają już smak triumfu w Premier League, Arteta wciąż na to czeka. Może uda się 19 maja, kiedy zaplanowano ostatnią kolejkę sezonu.