Liverpool z pierwszym trofeum w sezonie. Virgil van Dijk bohaterem

- Chłopcy wykonali swoją robotę. Czuję ogromną dumę. To, co się tutaj wydarzyło, jest niewiarygodne. Być może nigdy więcej nie będzie mi dane tego doświadczyć, bo przecież nieczęsto wygrywa się trofea z takim dzieciakami - cieszył się w rozmowie ze Sky Sports Klopp, który za kilka miesięcy pożegna się z Liverpoolem. I może być to pożegnanie w wielkim stylu, na jakie sympatyczny trener z Niemiec bez wątpienia zasłużył.