Niemka Celina Liebmann żużlową mistrzynią świata. Kobiety marzą o swoim Grand Prix

Nic dziwnego, że to Liebmann wygrała turniej w Teterow. W fazie zasadniczej zakończyła pierwsza wszystkie cztery biegi. Finałowy wyścig nie został rozstrzygnięty po tym, jak zderzyły się w nim Holenderka Nynke Sijbesma i Australijka Anika Loftus. Obie nie były zdolne do dalszej jazdy i trafiły do szpitala. Dodatkowo uszkodzeniu uległa banda. Za końcowe wyniki uznano zatem te z części zasadniczej.

Na drugim miejscu sklasyfikowana została Sijbesma, na trzecim Loftus, a tuż za podium znalazła się kolejna Niemka, Jenny Apfelbeck. Liebmann po zawodach cieszyła się nie tylko ze zwycięstwa, ale z samej możliwości rywalizacji kobiet. Wyraziła nadzieję, że turniej FIM Women’s Speedway Gold Trophy przekształci się w regularne mistrzostwa świata. — Myślę, że w nadchodzących latach będziemy mieć więcej dziewczyn i może uda nam się stworzyć Speedway Grand Prix Women lub coś w tym rodzaju — mówiła.

— Chcę podziękować FIM i Komisji ds. Kobiet. Jestem zachwycona, że w końcu mamy Women’s Gold Trophy. Czekałam na to całą moją karierę — mówi Niemka, która w lipcu skończy 23 lata. — Znam dużo więcej dziewczyn, które chciałyby wziąć udział w zawodach, ale w tym roku nie odpowiadał im termin. Inne chciały najpierw zobaczyć, jak to działa, by może przyjechać za rok. Mam nadzieję i myślę, że w przyszłym roku zorganizujemy jeszcze lepszą imprezę — mówiła Liebmann.

Uznanie dla zawodniczek wyrażał też Greg Hancock, który brał już udział w FIM Women’s Speedway Academy w zeszłym roku w Manchesterze. — Widziałem rozwój, jaki poczyniły w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz jak podnosi się poziom rywalizacji — zapewniał. Z kolei Włoch Armando Castagna, odpowiedzialny za żużel w FIM, wyrażając dumę z przeprowadzenia zawodów, dziękował też za pomoc w ich organizacji Warner Bros. Discovery Sports, promotorowi cyklu Grand Prix. W zeszłym roku amerykański koncern zrezygnował z zatrudniania przy mistrzostwach świata tzw. podprowadzających, żużlowej odmiany Grid Girls. Często skąpo ubrane dziewczyny zniknęły z Formuły 1 w 2018 roku, argumentowano to nieprzystawaniem do współczesnych norm społecznych.

— Małe dziewczynki podchodzą czasem do mnie i mówią: „Jesteś taka dobra, super, że możemy oglądać cię w Wielkiej Brytanii”. Czuję, że inspiruję niektóre dziewczyny i zachęcam je do żużla. Właśnie tego potrzebujemy — powiedziała po zawodach Liebmann. — Chłopaki z klubu w Workington powiedzieli mi, że mają teraz małe dziewczynki, które chcą spróbować tego sportu i trenować tylko ze względu na mnie, tylko dlatego, że mnie zobaczyły! — cieszyła się Niemka, która wolała stawać po tej stronie taśmy startowej, na której ustawiają się zawodnicy, a nie tej, gdzie wdzięki prezentują podprowadzające.