Podwójny Rekord Polski i historyczne medale

Tegoroczne zawody były areną pierwszych w historii Mistrzostw Polski na dystansie półmaratonu (21,0975 km). Wydarzenie to stało się pokazem dominacji i rekordowej formy biało-czerwonych.

Bohaterką dnia została Katarzyna Zdziebło, która zdobywając tytuł mistrzyni kraju, dokonała wyczynu spektakularnego – poprawiła własny rekord Polski o blisko 5 minut!

Bardzo się cieszę, że w to sobotnie popołudnie udało mi się po raz kolejny zdobyć tytuł mistrzyni Polski. Podobnie jak przed rokiem, start w centrum miasta był dla mnie bardzo udany. Dopisała wspaniała publiczność, dzięki której atmosfera przypominała tę z największych światowych imprez – podsumowała Katarzyna Zdziebło.

W rywalizacji mężczyzn równie wysoką formę zaprezentował Maher Ben Hlima, który pewnie sięgnął po złoty medal, również okraszając go nowym rekordem kraju.

Jestem ogromnie szczęśliwy! Udało mi się zdobyć tytuł Mistrza Polski i pobić rekord Polski, łamiąc barierę godziny i dwudziestu dziewięciu minut. Mimo że wizyta w strefie kar nieco pokrzyżowała moje plany, nie czuję niedosytu. Atmosfera była fantastyczna, a liczne grono kibiców motywowało mnie do samej mety. To był po prostu świetny dzień! – relacjonował na gorąco Ben Hlima.

Więcej niż sport – misja prozdrowotna

Zgodnie z ideą Roberta Korzeniowskiego, mityng wykraczał daleko poza ramy wyczynu. Przez cały dzień w Centrum Edukacji Zdrowotnej trwały badania przesiewowe i konsultacje. Fundacje Najsłodsi, FLO, Cukrzyca & Spółka oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków aktywnie edukowały mieszkańców w zakresie walki z otyłością i cukrzycą.

Punktem kulminacyjnym dla amatorów były marsze Runda Przyjaciół Walking Lovers oraz Idziemy na Pocztę z Walking Lovers. Na trasie ramię w ramię z mistrzami maszerowali pracownicy Poczty Polskiej oraz warszawiacy, udowadniając, że chód sportowy to „najlepsza recepta na zdrowie”, dostępna dla każdego.

Młoda krew i zaplecze kadry

Mityng potwierdził siłę zaplecza polskiego chodu. Wyjątkowym momentem było nagrodzenie zawodników w kategorii U18 – zwycięzcy otrzymali okazałe puchary ufundowane przez Komendanta Głównego OHP, Jerzego Budzyna. Sukces odniosła także Aleksandra Zembrowska, która dzięki świetnej postawie wywalczyła kwalifikację na Mistrzostwa Świata w USA.

Najważniejsze wyniki młodych kategorii:

U18 (5 km): Triumf Kordiana Krężela (24:26 PB) oraz Zofii Gierasik (27:31 PB).

• U16: Zwycięstwa Wojciecha Grinholca (5 km – 25:46 PB) oraz Zuzanny Cierpiszewskiej (3 km – 25:55 PB). Na podium stanął również syn Roberta Korzeniowskiego – Xawery (3. miejsce w kat. U16).

Warszawa w drodze po Igrzyska

Zdaniem gospodarza wydarzenia, sukces tegorocznej edycji to silny sygnał dla świata sportu.

Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup to wielopokoleniowe święto sportu w samym sercu Warszawy. Łączymy tu wymiar wyczynowy, gdzie gwiazdy walczą o punkty rankingowe, z inspiracją dla młodzieży aspirującej do kadry narodowej. Nasz mityng to jednak coś więcej – to misja edukacyjno-medyczna: walczymy z otyłością i promujemy profilaktykę zdrowotną – podkreślił Robert Korzeniowski, dyrektor mityngu.

Formuła „otwartego miasta”, którą testujemy w Warszawie, sprawdziła się już w Paryżu. Wykorzystując potencjał stolicy, zmierzamy w stronę Igrzysk Olimpijskich w Polsce w roku 2040 lub 2044. Dzisiejsi młodzi startujący to nasi przyszli olimpijczycy – dodał czterokrotni mistrz olimpijski w chodzie sportowym.

Organizatorzy i Partnerzy

Patronat honorowy: Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski. Organizatorzy: Fundacja Roberta Korzeniowskiego, Klub Lekkoatletyczny RK Athletics, Walking Lovers. Partnerzy instytucjonalni: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Społeczne Warszawa, Polski Związek Lekkiej Atletyki. Partnerzy: Abbott, ORLEN Termika, Poczta Polska, Toyota z Radości, Grupa LUXMED, Ochotnicze Hufce Pracy, Lilou Biżuteria na Szczęście, Gorąco Polecam Smaki z Piekarni, Lekkoatletyka dla Każdego. Partnerzy medialni: Polskie Radio Trójka, Rzeczpospolita.

Historia mityngu Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup

2022 | Debiut na Pradze Mityng startuje 9 kwietnia na stadionie OSiR Praga Południe. Mimo trudnego czasu (wybuch wojny w Ukrainie), impreza kładzie fundament pod projekt Roberta Korzeniowskiego.

2023 | Prestiż na PGE Narodowym Awans do cyklu Race Walking World Tour Gold. Rywalizacja przenosi się na koronę PGE Narodowego, gdzie królują gwiazdy: Kimberly Garcia Leon (Peru) oraz Caio Bonfim (Brazylia). Mistrzami Polski zostają Olga Chojecka i Łukasz Niedziałek.

2024 | Historyczna Sceneria Chód wkracza do serca stolicy (Place Teatralny i Piłsudskiego). Dominacja Chin: zwyciężają Heiberg Qian i legenda chodu Liu Hong. Krajowe złoto dla Katarzyny Zdziebło i Artura Brzozowskiego.

2025 | Japoński Triumf i Polska Moc Zmiana trasy na ul. Świętokrzyską, edycja pod znakiem światowej czołówki. W elicie mężczyzn triumfuje Japończyk Toshikazu Yamanishi (1:20:50), a u kobiet – po sprinterskim finiszu – Ekwadorka Paula Milena Torres (1:28:29).

Więcej informacji: walkingkorzeniowski.com

Komplet wyników: https://meets.rosterathletics.com/public/competitions/details/schedule?id=28194

