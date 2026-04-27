Podwójny Rekord Polski i historyczne medale

Tegoroczne zawody były areną pierwszych w historii Mistrzostw Polski na dystansie półmaratonu (21,0975 km). Wydarzenie to stało się pokazem dominacji i rekordowej formy biało-czerwonych.

Bohaterką dnia została Katarzyna Zdziebło, która zdobywając tytuł mistrzyni kraju, dokonała wyczynu spektakularnego – poprawiła własny rekord Polski o blisko 5 minut!

– Bardzo się cieszę, że w to sobotnie popołudnie udało mi się po raz kolejny zdobyć tytuł mistrzyni Polski. Podobnie jak przed rokiem, start w centrum miasta był dla mnie bardzo udany. Dopisała wspaniała publiczność, dzięki której atmosfera przypominała tę z największych światowych imprez – podsumowała Katarzyna Zdziebło.

W rywalizacji mężczyzn równie wysoką formę zaprezentował Maher Ben Hlima, który pewnie sięgnął po złoty medal, również okraszając go nowym rekordem kraju.

– Jestem ogromnie szczęśliwy! Udało mi się zdobyć tytuł Mistrza Polski i pobić rekord Polski, łamiąc barierę godziny i dwudziestu dziewięciu minut. Mimo że wizyta w strefie kar nieco pokrzyżowała moje plany, nie czuję niedosytu. Atmosfera była fantastyczna, a liczne grono kibiców motywowało mnie do samej mety. To był po prostu świetny dzień! – relacjonował na gorąco Ben Hlima.

Foto: Mat. Partnera

Więcej niż sport – misja prozdrowotna

Zgodnie z ideą Roberta Korzeniowskiego, mityng wykraczał daleko poza ramy wyczynu. Przez cały dzień w Centrum Edukacji Zdrowotnej trwały badania przesiewowe i konsultacje. Fundacje Najsłodsi, FLO, Cukrzyca & Spółka oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków aktywnie edukowały mieszkańców w zakresie walki z otyłością i cukrzycą.

Punktem kulminacyjnym dla amatorów były marsze Runda Przyjaciół Walking Lovers oraz Idziemy na Pocztę z Walking Lovers. Na trasie ramię w ramię z mistrzami maszerowali pracownicy Poczty Polskiej oraz warszawiacy, udowadniając, że chód sportowy to „najlepsza recepta na zdrowie”, dostępna dla każdego.

Młoda krew i zaplecze kadry

Mityng potwierdził siłę zaplecza polskiego chodu. Wyjątkowym momentem było nagrodzenie zawodników w kategorii U18 – zwycięzcy otrzymali okazałe puchary ufundowane przez Komendanta Głównego OHP, Jerzego Budzyna. Sukces odniosła także Aleksandra Zembrowska, która dzięki świetnej postawie wywalczyła kwalifikację na Mistrzostwa Świata w USA.

Najważniejsze wyniki młodych kategorii:

• U18 (5 km): Triumf Kordiana Krężela (24:26 PB) oraz Zofii Gierasik (27:31 PB).

• U16: Zwycięstwa Wojciecha Grinholca (5 km – 25:46 PB) oraz Zuzanny Cierpiszewskiej (3 km – 25:55 PB). Na podium stanął również syn Roberta Korzeniowskiego – Xawery (3. miejsce w kat. U16).

Warszawa w drodze po Igrzyska

Zdaniem gospodarza wydarzenia, sukces tegorocznej edycji to silny sygnał dla świata sportu.

– Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup to wielopokoleniowe święto sportu w samym sercu Warszawy. Łączymy tu wymiar wyczynowy, gdzie gwiazdy walczą o punkty rankingowe, z inspiracją dla młodzieży aspirującej do kadry narodowej. Nasz mityng to jednak coś więcej – to misja edukacyjno-medyczna: walczymy z otyłością i promujemy profilaktykę zdrowotną – podkreślił Robert Korzeniowski, dyrektor mityngu.

– Formuła „otwartego miasta”, którą testujemy w Warszawie, sprawdziła się już w Paryżu. Wykorzystując potencjał stolicy, zmierzamy w stronę Igrzysk Olimpijskich w Polsce w roku 2040 lub 2044. Dzisiejsi młodzi startujący to nasi przyszli olimpijczycy – dodał czterokrotni mistrz olimpijski w chodzie sportowym.

Foto: Mat. Partnera

Organizatorzy i Partnerzy

Patronat honorowy: Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski. Organizatorzy: Fundacja Roberta Korzeniowskiego, Klub Lekkoatletyczny RK Athletics, Walking Lovers. Partnerzy instytucjonalni: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Społeczne Warszawa, Polski Związek Lekkiej Atletyki. Partnerzy: Abbott, ORLEN Termika, Poczta Polska, Toyota z Radości, Grupa LUXMED, Ochotnicze Hufce Pracy, Lilou Biżuteria na Szczęście, Gorąco Polecam Smaki z Piekarni, Lekkoatletyka dla Każdego. Partnerzy medialni: Polskie Radio Trójka, Rzeczpospolita.

Historia mityngu Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup

2022 | Debiut na Pradze Mityng startuje 9 kwietnia na stadionie OSiR Praga Południe. Mimo trudnego czasu (wybuch wojny w Ukrainie), impreza kładzie fundament pod projekt Roberta Korzeniowskiego.

2023 | Prestiż na PGE Narodowym Awans do cyklu Race Walking World Tour Gold. Rywalizacja przenosi się na koronę PGE Narodowego, gdzie królują gwiazdy: Kimberly Garcia Leon (Peru) oraz Caio Bonfim (Brazylia). Mistrzami Polski zostają Olga Chojecka i Łukasz Niedziałek.

2024 | Historyczna Sceneria Chód wkracza do serca stolicy (Place Teatralny i Piłsudskiego). Dominacja Chin: zwyciężają Heiberg Qian i legenda chodu Liu Hong. Krajowe złoto dla Katarzyny Zdziebło i Artura Brzozowskiego.

2025 | Japoński Triumf i Polska Moc Zmiana trasy na ul. Świętokrzyską, edycja pod znakiem światowej czołówki. W elicie mężczyzn triumfuje Japończyk Toshikazu Yamanishi (1:20:50), a u kobiet – po sprinterskim finiszu – Ekwadorka Paula Milena Torres (1:28:29).

Więcej informacji: walkingkorzeniowski.com

Komplet wyników: https://meets.rosterathletics.com/public/competitions/details/schedule?id=28194

