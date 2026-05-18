Sport, który łączy biznes i ludzi

Poland Business Run od 15 lat łączy sport, integrację biznesową i pomaganie. Charytatywna sztafeta angażuje setki firm z całej Polski, które poprzez udział w biegu wspierają potrzebujących, jednocześnie wzmacniając relacje i współpracę w swoich zespołach. W tych sztafetowych zawodach udział mogą wziąć zarówno doświadczeni biegacze, jak i osoby stawiające pierwsze kroki w sporcie – pięcioosobowe drużyny wspólnie pokonują 20-kilometrową trasę, dzieląc ją na odcinki po 4 kilometry.

– To dla nas wyjątkowa, jubileuszowa edycja, która skłania do wielu wspomnień. Jedne z najpiękniejszych historii dotyczą osób, które trafiają na Poland Business Run trochę przypadkiem – zapisują się, bo zachęciła ich firma, choć wcześniej bieganie nie było im bliskie. Potem okazuje się, że odkrywają sportowe emocje, radość z aktywności i chcą biegać dalej, startując w kolejnych zawodach. Przez 15 lat uzbierały się tysiące takich historii i ogromnie cieszy nas, że tak wiele osób przełamuje własne bariery, by pomagać razem z nami! – mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Wystartuj, by pomóc

„Pobiegniesz, pomożesz!” – to hasło od 15 lat towarzyszy Poland Business Run i najlepiej oddaje ideę wydarzenia. Środki z opłat startowych przeznaczane są na wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową, po amputacjach i mastektomii – m.in. na zakup protez, wózków, sprzętu ortopedycznego i sportowego, a także rehabilitację oraz pomoc psychologiczną. W ubiegłym roku dzięki udziałowi 46 tysięcy zawodniczek i zawodników Fundacja Poland Business Run wsparła 159 beneficjentów. Łącznie, przez 15 lat działalności, pomoc trafiła już do blisko 1400 osób.

Rejestracja potrwa do 10 czerwca lub do wyczerpania miejsc na biegi stacjonarne. Formularz zgłoszeniowy i szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie bieg.pbr.pl.

Dwa miasta, jedna idea

W ramach jubileuszowej edycji Poland Business Run uczestnicy ponownie spotkają się na trasach w dwóch miastach – Warszawie i Krakowie. Stolica zainauguruje biegową rywalizację 30 sierpnia. Start warszawskiej edycji zaplanowano na godz. 9:30 na terenie Lotniska Bemowo, które już kolejny raz stanie się miejscem wspólnego biegania i pomagania.

Tydzień później wydarzenie przeniesie się do Krakowa. 5 i 6 września zawodniczki i zawodnicy pobiegną trasą prowadzącą wokół krakowskich Błoń. Krakowski finał PBR tradycyjnie zgromadzi kilkanaście tysięcy uczestników, którzy poprzez wspólny start wesprą działalność Fundacji Poland Business Run.

– To, że Poland Business Run po 15 latach wciąż się rozwija i przyciąga kolejne osoby, najlepiej pokazuje, jak wyjątkowe stało się to wydarzenie. Chcemy, aby jak najwięcej uczestników mogło pobiec razem z nami, wspierać beneficjentów Fundacji i poczuć atmosferę wspólnego działania, która od lat wyróżnia ten bieg – mówi Kamil Bąbel, dyrektor projektu Poland Business Run.

Bieg dla każdego

Poland Business Run to nie tylko sztafeta biegowa. Organizatorzy przygotowali także dodatkowe formy udziału, które otwierają wydarzenie na jeszcze szersze grono uczestników:

● PBR Walk – integracyjny spacer drużynowy na dystansie 4 km dla osób, które chcą pomagać bez presji rywalizacji,

● PBR Kids – wydarzenie dla najmłodszych, wprowadzające dzieci w świat aktywności fizycznej i idei pomagania.

Integralną częścią Poland Business Run są także pikniki rodzinne organizowane w miasteczkach biegowych. Od lat tworzą one przestrzeń do wspólnego spędzania czasu i sprawiają, że wydarzenie przyciąga nie tylko uczestników biegu, ale również ich rodziny i bliskich.

Bieg wirtualny – bez granic, bez ograniczeń

Poland Business Run po raz kolejny odbędzie się również w formule wirtualnej. Między 31 sierpnia a 6 września uczestnicy będą mogli pokonać swoje trasy w dowolnym miejscu i czasie, dołączając do wydarzenia niezależnie od lokalizacji na świecie. To rozwiązanie umożliwia udział osobom, które nie mogą wystartować w biegach stacjonarnych, a jednocześnie chcą wesprzeć działania Fundacji Poland Business Run i cieszyć się ze wspólnego biegania.

Wirtualna odsłona Poland Business Run również opiera się na formule drużynowej. Każdy uczestnik ma do pokonania 4 kilometry, które można przebiec, przejść, pokonać marszem lub z kijkami nordic walking. Liczy się przede wszystkim wspólne zaangażowanie – wynik drużyny zostaje zaliczony dopiero wtedy, gdy dystans ukończą wszyscy jej członkowie.

Uczestnicy korzystają z dedykowanej aplikacji mobilnej Poland Business Run, która umożliwia rejestrowanie aktywności, śledzenie rezultatów i wspólną rywalizację zespołów. W biegu można wziąć udział także z użyciem zegarka sportowego lub na bieżni.

Background: historia i misja Poland Business Run

Poland Business Run powstał w 2012 roku w Krakowie jako lokalna inicjatywa biznesowa o charakterze charytatywnym. Z czasem wydarzenie rozwinęło się w największą sztafetę biznesową w Polsce, angażującą dziesiątki tysięcy uczestników i setki firm.

Fundacja Poland Business Run prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, realizując programy pomocowe, działania edukacyjne oraz inicjatywy integrujące środowiska biznesowe wokół idei odpowiedzialności społecznej. Dzięki zaangażowaniu uczestników i partnerów PBR pomógł tysiącom beneficjentów.

Więcej informacji: https://bieg.pbr.pl/

Patronem medialnym jest „Rzeczpospolita”