Wydarzenie sygnowane nazwiskiem czterokrotnego mistrza olimpijskiego, Roberta Korzeniowskiego, to unikalne połączenie sportu na najwyższym światowym poziomie z misją prospołeczną. Impreza promuje aktywność fizyczną jako najlepszą receptę na zdrowie, łącząc starty profesjonalistów z rywalizacją amatorów oraz szeroko zakrojoną profilaktyką zdrowotną.

Robert Korzeniowski zaprasza na trasę

Gospodarz wydarzenia podkreśla, że mityng to święto nie tylko dla wyczynowców, ale przede wszystkim dla mieszkańców Warszawy i wszystkich miłośników ruchu.

Serdecznie zapraszam do wspólnego kibicowania i aktywnego spędzenia czasu w ścisłym centrum stolicy. Chód sportowy to najbardziej dostępna forma aktywności, dlatego przygotowaliśmy punkty programu, w których każdy może zostać bohaterem dnia. Będzie można dołączyć do nas podczas Rundy Przyjaciół Walking Lovers czy wziąć udział w marszu Idziemy na Pocztę z Walking Lovers. To idealna okazja, by poczuć atmosferę wielkiego sportu, maszerując ramię w ramię z mistrzami. Nie liczy się tempo, ale wspólny marsz po zdrowie – zachęca Robert Korzeniowski.

Historyczny dystans i walka o mistrzostwo

Dla polskich kibiców najważniejszym punktem programu sportowego będą Mistrzostwa Polski w chodzie sportowym na dystansie półmaratonu (21,0975 km). To nowość w kalendarzu, będąca odpowiedzią na ewolucję dyscypliny pod egidą World Athletics. Na starcie będzie można zobaczyć śmietankę polskich chodziarzy, w tym faworytkę do złota, Katarzynę Zdziebło.

Start w Warszawie na nowym dystansie półmaratonu to dla nas wszystkich historyczny moment i ogromne wyzwanie kondycyjne. Cieszę się, że mogę rywalizować przed własną publicznością, czując też wsparcie amatorów, którzy nie tylko postanowili się poruszać i zadbać o swoje zdrowie, ale także nas dopingować – podkreśla Katarzyna Zdziebło, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy.

Foto: Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup

Centrum Edukacji Zdrowotnej: Sport to Twoje lekarstwo

W godzinach 10:00 – 20:00 przy trasie mityngu funkcjonować będzie Centrum Edukacji Zdrowotnej, powstałe we współpracy z firmą Abbott. W strefie zdrowia pojawią się cztery kluczowe organizacje:

Fundacja Najsłodsi: przeprowadzi profesjonalne badania przesiewowe (pomiary glikemii) oraz udzieli porad dotyczących zdrowego stylu życia.

FLO – Fundacja Leczenia Otyłości: specjaliści wykonają pomiary ciśnienia tętniczego oraz obwodów ciała, a przedstawiciele Fundacji sami wezmą udział w marszu dla amatorów.

Cukrzyca & Spółka: zapewni wsparcie certyfikowanych pielęgniarek i dietetyków, pomiary poziomu cukru oraz konkursy dla najmłodszych.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków: eksperci będą dzielić się wiedzą na temat roli aktywności fizycznej w procesie leczenia.

Program wydarzeń (25 kwietnia 2026):

10:15 Start kategorii U23 (10 km).

11:25 Start kategorii U16 M, U18 M, Masters M, U20 M (5 km)

12:05 Start kategorii U16 K, U18 K, Masters K, U20 K (3 km)

Zwycięzcy kategorii U18 M i U 18 K otrzymają puchary ufundowane przez Komendanta Głównego OHP Jerzego Budzyna

12:30 Oficjalne otwarcie wydarzenia.

13:00 Runda Przyjaciół Walking Lovers (symboliczny 1 km dla każdego).

13:20 – 13:40 Starty najmłodszych kategorii: U14 (2 km) oraz U10 i U12 (1 km).

14:30 Wydarzenie specjalne: Idziemy na Pocztę z Walking Lovers (3 km).

15:45 Start Elity Kobiet oraz Mistrzostwa Polski (21,0975 km).

18:00 Start Elity Mężczyzn oraz Mistrzostwa Polski (21,0975 km).

20:00 Finałowa ceremonia dekoracji i uroczyste zakończenie zawodów.

Organizatorzy i Partnerzy

Patronat honorowy: Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski. Organizatorzy: Fundacja Roberta Korzeniowskiego, Klub Lekkoatletyczny RK Athletics, Walking Lovers. Partnerzy instytucjonalni: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Społeczne Warszawa, PZLA. Partnerzy: Abbott, ORLEN Termika, Poczta Polska, Toyota z Radości, Grupa LUXMED. Partnerzy medialni: Polskie Radio Trójka, Rzeczpospolita.

Historia mityngu Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup

2022 | Debiut na Pradze Mityng startuje 9 kwietnia na stadionie OSiR Praga Południe. Mimo trudnego czasu (wybuch wojny w Ukrainie), impreza kładzie fundament pod projekt Roberta Korzeniowskiego.

2023 | Prestiż na PGE Narodowym Awans do cyklu Race Walking World Tour Gold. Rywalizacja przenosi się na koronę PGE Narodowego, gdzie królują gwiazdy: Kimberly Garcia Leon (Peru) oraz Caio Bonfim (Brazylia). Mistrzami Polski zostają Olga Chojecka i Łukasz Niedziałek.

2024 | Historyczna Sceneria Chód wkracza do serca stolicy (Place Teatralny i Piłsudskiego). Dominacja Chin: zwyciężają Heiberg Qian i legenda chodu Liu Hong. Krajowe złoto dla Katarzyny Zdziebło i Artura Brzozowskiego.

2025 | Japoński Triumf i Polska Moc Zmiana trasy na ul. Świętokrzyską, edycja pod znakiem światowej czołówki. W elicie mężczyzn triumfuje Japończyk Toshikazu Yamanishi (1:20:50), a u kobiet – po sprinterskim finiszu – Ekwadorka Paula Milena Torres (1:28:29).

