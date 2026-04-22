Wydarzenie sygnowane nazwiskiem czterokrotnego mistrza olimpijskiego, Roberta Korzeniowskiego, to unikalne połączenie sportu na najwyższym światowym poziomie z misją prospołeczną. Impreza promuje aktywność fizyczną jako najlepszą receptę na zdrowie, łącząc starty profesjonalistów z rywalizacją amatorów oraz szeroko zakrojoną profilaktyką zdrowotną.
Robert Korzeniowski zaprasza na trasę
Gospodarz wydarzenia podkreśla, że mityng to święto nie tylko dla wyczynowców, ale przede wszystkim dla mieszkańców Warszawy i wszystkich miłośników ruchu.
– Serdecznie zapraszam do wspólnego kibicowania i aktywnego spędzenia czasu w ścisłym centrum stolicy. Chód sportowy to najbardziej dostępna forma aktywności, dlatego przygotowaliśmy punkty programu, w których każdy może zostać bohaterem dnia. Będzie można dołączyć do nas podczas Rundy Przyjaciół Walking Lovers czy wziąć udział w marszu Idziemy na Pocztę z Walking Lovers. To idealna okazja, by poczuć atmosferę wielkiego sportu, maszerując ramię w ramię z mistrzami. Nie liczy się tempo, ale wspólny marsz po zdrowie – zachęca Robert Korzeniowski.
Historyczny dystans i walka o mistrzostwo
Dla polskich kibiców najważniejszym punktem programu sportowego będą Mistrzostwa Polski w chodzie sportowym na dystansie półmaratonu (21,0975 km). To nowość w kalendarzu, będąca odpowiedzią na ewolucję dyscypliny pod egidą World Athletics. Na starcie będzie można zobaczyć śmietankę polskich chodziarzy, w tym faworytkę do złota, Katarzynę Zdziebło.
– Start w Warszawie na nowym dystansie półmaratonu to dla nas wszystkich historyczny moment i ogromne wyzwanie kondycyjne. Cieszę się, że mogę rywalizować przed własną publicznością, czując też wsparcie amatorów, którzy nie tylko postanowili się poruszać i zadbać o swoje zdrowie, ale także nas dopingować – podkreśla Katarzyna Zdziebło, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy.
Centrum Edukacji Zdrowotnej: Sport to Twoje lekarstwo
W godzinach 10:00 – 20:00 przy trasie mityngu funkcjonować będzie Centrum Edukacji Zdrowotnej, powstałe we współpracy z firmą Abbott. W strefie zdrowia pojawią się cztery kluczowe organizacje:
• Fundacja Najsłodsi: przeprowadzi profesjonalne badania przesiewowe (pomiary glikemii) oraz udzieli porad dotyczących zdrowego stylu życia.
• FLO – Fundacja Leczenia Otyłości: specjaliści wykonają pomiary ciśnienia tętniczego oraz obwodów ciała, a przedstawiciele Fundacji sami wezmą udział w marszu dla amatorów.
• Cukrzyca & Spółka: zapewni wsparcie certyfikowanych pielęgniarek i dietetyków, pomiary poziomu cukru oraz konkursy dla najmłodszych.
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków: eksperci będą dzielić się wiedzą na temat roli aktywności fizycznej w procesie leczenia.
Program wydarzeń (25 kwietnia 2026):
10:15 Start kategorii U23 (10 km).
11:25 Start kategorii U16 M, U18 M, Masters M, U20 M (5 km)
12:05 Start kategorii U16 K, U18 K, Masters K, U20 K (3 km)
Zwycięzcy kategorii U18 M i U 18 K otrzymają puchary ufundowane przez Komendanta Głównego OHP Jerzego Budzyna
12:30 Oficjalne otwarcie wydarzenia.
13:00 Runda Przyjaciół Walking Lovers (symboliczny 1 km dla każdego).
13:20 – 13:40 Starty najmłodszych kategorii: U14 (2 km) oraz U10 i U12 (1 km).
14:30 Wydarzenie specjalne: Idziemy na Pocztę z Walking Lovers (3 km).
15:45 Start Elity Kobiet oraz Mistrzostwa Polski (21,0975 km).
18:00 Start Elity Mężczyzn oraz Mistrzostwa Polski (21,0975 km).
20:00 Finałowa ceremonia dekoracji i uroczyste zakończenie zawodów.
Więcej informacji: walkingkorzeniowski.com
Organizatorzy i Partnerzy
Patronat honorowy: Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski. Organizatorzy: Fundacja Roberta Korzeniowskiego, Klub Lekkoatletyczny RK Athletics, Walking Lovers. Partnerzy instytucjonalni: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Społeczne Warszawa, PZLA. Partnerzy: Abbott, ORLEN Termika, Poczta Polska, Toyota z Radości, Grupa LUXMED. Partnerzy medialni: Polskie Radio Trójka, Rzeczpospolita.
Historia mityngu Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup
2022 | Debiut na Pradze Mityng startuje 9 kwietnia na stadionie OSiR Praga Południe. Mimo trudnego czasu (wybuch wojny w Ukrainie), impreza kładzie fundament pod projekt Roberta Korzeniowskiego.
2023 | Prestiż na PGE Narodowym Awans do cyklu Race Walking World Tour Gold. Rywalizacja przenosi się na koronę PGE Narodowego, gdzie królują gwiazdy: Kimberly Garcia Leon (Peru) oraz Caio Bonfim (Brazylia). Mistrzami Polski zostają Olga Chojecka i Łukasz Niedziałek.
2024 | Historyczna Sceneria Chód wkracza do serca stolicy (Place Teatralny i Piłsudskiego). Dominacja Chin: zwyciężają Heiberg Qian i legenda chodu Liu Hong. Krajowe złoto dla Katarzyny Zdziebło i Artura Brzozowskiego.
2025 | Japoński Triumf i Polska Moc Zmiana trasy na ul. Świętokrzyską, edycja pod znakiem światowej czołówki. W elicie mężczyzn triumfuje Japończyk Toshikazu Yamanishi (1:20:50), a u kobiet – po sprinterskim finiszu – Ekwadorka Paula Milena Torres (1:28:29).
Patronat „Rzeczpospolitej"
