Tegoroczna rywalizacja to nie tylko sportowe święto, ale kluczowy przystanek na drodze do Mistrzostw Świata 2030, o których organizację ubiega się Polska. Dodatkowego prestiżu zawodom Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup dodaje fakt, że w ich ramach zostaną rozegrane PZLA Mistrzostwa Polski w chodzie sportowym kobiet i mężczyzn na dystansie półmaratońskim (21,0975 km).

Reklama Reklama

SPORT NAJWYŻSZEJ KLASY WYCHODZI DO LUDZI

Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, podkreśliła, że stolica od pierwszej edycji w 2022 r. wspiera inicjatywę Roberta Korzeniowskiego.

– Spotykamy się na ulicy Świętokrzyskiej, w samym centrum miasta. To celowy zabieg – chcemy, by sport na najwyższym światowym poziomie „wychodził do ludzi”. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny, co czyni je dostępnym zarówno dla warszawiaków, jak i turystów. Łączymy tu profesjonalny wyczyn z pasją amatorów i edukacją zdrowotną – mówiła Renata Kaznowska.

POLSKA MARKA EKSPORTOWA I WALKA O GLOBALNE PUNKTY

Wiceprezes PZLA, Tomasz Majewski, zaznaczył, że chód sportowy to jedna z naszych najsilniejszych dyscyplin lekkoatletycznych.

– Warszawski mityng to kluczowy przystanek w kalendarzu World Athletics Race Walking Tour Silver. Tu zdobywa się bezcenne punkty do rankingu olimpijskiego i światowego. Cieszę się, że wyprowadzamy lekkoatletykę ze stadionów. Dla młodych talentów możliwość startu ramię w ramię z mistrzami to najlepsza szkoła charakteru – podkreślił Tomasz Majewski.

TRADYCJA I MISJA: POCZTA POLSKA ORAZ OHP

W tym roku do grona partnerów dołączyły instytucje o silnej misji społecznej. Sławomir Żurawski, p.o. Prezesa Poczty Polskiej, przypomniał o historycznych „marszach pocztowych”.

– Chód sportowy jest wpisany w etos pocztowca – w obu przypadkach liczy się wytrwałość, rzetelność i codzienne pokonywanie dystansów. Angażując się w mityng, Poczta Polska nawiązuje do swojej historycznej tradycji marszów pocztowych oraz wieloletniego patronatu nad sportami wytrzymałościowymi. Jako mecenas aktywności fizycznej, chcemy promować zdrowy styl życia wśród naszych pracowników i obywateli. Łączymy przy tym sport z kulturą – specjalnie na 5. edycję mityngu przygotowaliśmy unikatowe wydawnictwa filatelistyczne i okolicznościowe datowniki, które będą nie lada gratką dla kolekcjonerów i pamiątką tego wyjątkowego święta w sercu Warszawy – zapowiedział Sławomir Żurawski.

Z kolei Jerzy Budzyn, Komendant Główny OHP, wskazał na wychowawczy aspekt wydarzenia:

– Chcemy pokazać naszej młodzieży, że dzięki determinacji, ciężkiej pracy i trzymaniu się zasad fair play można dojść na sam szczyt. Z wielką dumą ogłaszam, że rywalizacja juniorek i juniorów w kategoriach U18 zyskała oficjalną nazwę: Wyścig o Puchar Komendanta Głównego OHP. Chcemy promować młodych sportowców, bo to oni są przyszłością naszych kadr. W sporcie, tak jak w pracy zawodowej, liczy się solidne przygotowanie i charakter – dodał Jerzy Budzyn.

Foto: Adrian Stykowski

SZYBKA TRASA I OLIMPIJSKIE AMBICJE

Pomysłodawca i dyrektor mityngu, Robert Korzeniowski, nie krył optymizmu, wspominając historię zawodów – od stadionu na Pradze, przez koronę PGE Narodowego, aż po centrum Warszawy.

– Nasza trasa ma opinię „szczęśliwej” i niezwykle szybkiej. Potwierdza to m.in. Caio Bonfim, który po startach u nas sięgał po medale olimpijskie. W tym roku pętla 1000-metrowa na Świętokrzyskiej jest w pełni zgodna z najnowszymi wytycznymi World Athletics. Dziękuję partnerom i jestem przekonany, że wspólnie budujemy markę, która zaowocuje Mistrzostwami Świata w Warszawie w 2030 roku – podsumował Robert Korzeniowski.

PROGRAM ZAWODÓW – 25 kwietnia 2026 (sobota):

9:00 U20 (K / M) – 10 km

10:15 U16 (M), U18 (M), Masters (M) – 5 km

11:00 U16 (K), U18 (K), Masters (K) – 3 km

11:30 Oficjalne otwarcie i dekoracje zwycięzców

12:00 Runda Przyjaciół Walking Lovers – symboliczne 1 km dla każdego

12:30 U14 (K / M) – 2 km

13:00 U12 (K / M) – 1 km

13:20 U10 (K / M) – 1 km

13:40 Dekoracje zwycięzców

14:00 Rozgrzewka z Walking Lovers

14:30 Wydarzenie towarzyszące: Idziemy na Pocztę z Walking Lovers

15:45 Start elity kobiet / Mistrzostwa Polski – 21,0975 km

18:00 Start elity mężczyzn / Mistrzostwa Polski – 21,0975 km

20:00 Ceremonia dekoracji i oficjalne zakończenie zawodów

Więcej informacji: walkingkorzeniowski.com

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Patronat honorowy: Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski. Organizatorzy: Fundacja Roberta Korzeniowskiego, Klub Lekkoatletyczny RK Athletics, Walking Lovers. Partnerzy instytucjonalni: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Społeczne Warszawa, Polski Związek Lekkiej Atletyki. Partnerzy: Abbott, ORLEN Termika, Poczta Polska, Toyota z Radości, Grupa LUXMED, Ochotnicze Hufce Pracy, Lilou Biżuteria na Szczęście, Gorąco Polecam Smaki z Piekarni, Lekkoatletyka dla Każdego. Partnerzy medialni: Polskie Radio Trójka, Rzeczpospolita

HISTORIA MITYNGU KORZENIOWSKI WARSAW RACE WALKING CUP

2022 | Debiut na Pradze Mityng startuje 9 kwietnia na stadionie OSiR Praga Południe. Mimo trudnego czasu (wybuch wojny w Ukrainie), impreza kładzie fundament pod projekt Roberta Korzeniowskiego.

2023 | Prestiż na PGE Narodowym Awans do cyklu Race Walking World Tour Gold. Rywalizacja przenosi się na koronę PGE Narodowego, gdzie królują gwiazdy: Kimberly Garcia Leon (Peru) oraz Caio Bonfim (Brazylia). Mistrzami Polski zostają Olga Chojecka i Łukasz Niedziałek.

2024 | Historyczna Sceneria Chód wkracza do serca stolicy (Place Teatralny i Piłsudskiego). Dominacja Chin: zwyciężają Heiberg Qian i legenda chodu Liu Hong. Krajowe złoto dla Katarzyny Zdziebło i Artura Brzozowskiego.

2025 | Japoński Triumf i Polska Moc Zmiana trasy na ul. Świętokrzyską, edycja pod znakiem światowej czołówki. W elicie mężczyzn triumfuje Japończyk Toshikazu Yamanishi (1:20:50), a u kobiet – po sprinterskim finiszu – Ekwadorka Paula Milena Torres (1:28:29).

Aktualni Mistrzowie Polski (2025):

• Katarzyna Zdziebło (1:30:33) – obrona tytułu.

• Maher Ben Hlima (1:23:34) – pierwszy złoty medal krajowego czempionatu.

Patronat „Rzeczpospolitej”