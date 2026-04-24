Najlepsi lekkoatleci Europy, jak Armand Duplantis, pojawią się w Chorzowie
Miesiąc temu Toruń gościł halowe mistrzostwa świata, ale na horyzoncie widać już kolejną ważną imprezę lekkoatletyczną. Władze europejskiej federacji zdecydowały, że w 2028 r. Polska będzie gospodarzem mistrzostw Europy na otwartym stadionie.
To zwrot w sprawie, bo prawo organizacji otrzymaliśmy już kilka lat temu, ale potem imprezę nam odebrano i proces wyboru rozpoczęto od nowa. Ostatecznie jednak kandydatura Chorzowa pokonała Belgrad.
Najlepsi lekkoatleci w Europie przyjadą więc w 2028 r. na Superauto.pl Stadion Śląski, a rywalizacja o medale toczyć się będzie od 3 do 8 czerwca, czyli przed igrzyskami olimpijskimi w Los Angeles (14-30 lipca).
– Jeszcze nigdy w historii Polska nie gościła najważniejszej stadionowej imprezy lekkoatletycznej na Starym Kontynencie. Dzisiejsza decyzja europejskiej federacji jest zatem historyczna – zauważa prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) Sebastian Chmara. – Rozpoczynamy wyjątkowy projekt, flagowy dla polskiej lekkiej atletyki w najbliższych miesiącach i latach. Wspólnie z naszymi partnerami, czyli samorządem województwa śląskiego oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki podejmiemy wszelkie kroki, aby ta impreza zakończyła się nie tylko sukcesem organizacyjnym, ale także sportowym.
– Organizując Mistrzostwa Świata Sztafet, Drużynowe Mistrzostwa Europy czy Memoriał Kamili Skolimowskiej, będący częścią Diamentowej Ligi, udowodniliśmy nasz profesjonalizm. Spełniamy najwyższe kryteria, stworzyliśmy dom dla lekkoatletów z całego świata, jesteśmy doskonale oceniani przez ekspertów i zawodników. Do tego potrafimy wypełnić stadion publicznością żywiołowo wspierającą zawodników – podkreśla marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
W tym roku gospodarzem mistrzostw Europy będzie Birmingham. Początek imprezy 10 sierpnia.
