Miesiąc temu Toruń gościł halowe mistrzostwa świata, ale na horyzoncie widać już kolejną ważną imprezę lekkoatletyczną. Władze europejskiej federacji zdecydowały, że w 2028 r. Polska będzie gospodarzem mistrzostw Europy na otwartym stadionie.

Reklama Reklama

To zwrot w sprawie, bo prawo organizacji otrzymaliśmy już kilka lat temu, ale potem imprezę nam odebrano i proces wyboru rozpoczęto od nowa. Ostatecznie jednak kandydatura Chorzowa pokonała Belgrad.

Kiedy i gdzie Polska zorganizuje lekkoatletyczne mistrzostwa Europy?

Najlepsi lekkoatleci w Europie przyjadą więc w 2028 r. na Superauto.pl Stadion Śląski, a rywalizacja o medale toczyć się będzie od 3 do 8 czerwca, czyli przed igrzyskami olimpijskimi w Los Angeles (14-30 lipca).

– Jeszcze nigdy w historii Polska nie gościła najważniejszej stadionowej imprezy lekkoatletycznej na Starym Kontynencie. Dzisiejsza decyzja europejskiej federacji jest zatem historyczna – zauważa prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) Sebastian Chmara. – Rozpoczynamy wyjątkowy projekt, flagowy dla polskiej lekkiej atletyki w najbliższych miesiącach i latach. Wspólnie z naszymi partnerami, czyli samorządem województwa śląskiego oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki podejmiemy wszelkie kroki, aby ta impreza zakończyła się nie tylko sukcesem organizacyjnym, ale także sportowym.

– Organizując Mistrzostwa Świata Sztafet, Drużynowe Mistrzostwa Europy czy Memoriał Kamili Skolimowskiej, będący częścią Diamentowej Ligi, udowodniliśmy nasz profesjonalizm. Spełniamy najwyższe kryteria, stworzyliśmy dom dla lekkoatletów z całego świata, jesteśmy doskonale oceniani przez ekspertów i zawodników. Do tego potrafimy wypełnić stadion publicznością żywiołowo wspierającą zawodników – podkreśla marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

W tym roku gospodarzem mistrzostw Europy będzie Birmingham. Początek imprezy 10 sierpnia.