W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli: Renata Kaznowska – zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, Tomasz Majewski – wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dyrektor i organizator imprezy Robert Korzeniowski oraz najlepszy obecnie reprezentant Polski w chodzie sportowym – Maher Ben Hlima. Gościem specjalnym konferencji była też trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk.

Foto: Tomasz Kasjaniuk

Topowe zawodniczki i zawodnicy ścigać się będą na nowej trasie w samym sercu stolicy Polski – wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, pomiędzy ulicami Marszałkowską i Nowy Świat, ze startem i metą na wysokości Placu Powstańców Warszawy.

– Warszawa staje się ważnym punktem na mapie cyklu Race Walking World Tour. Choć ubiegłoroczna trasa łącząca Plac Teatralny z Placem Piłsudskiego bardzo się startującym spodobała, to w tym roku nieco ją zmodyfikowaliśmy, żeby jeszcze najlepiej spełniała rekomendacje World Athletics. Wytyczyliśmy prostą z dwoma nawrotami o 180 stopni i skróciliśmy dystans pętli do równych 1000 metrów. I ponownie zobaczymy światową elitę tego sportu. Ścigać się będą u nas m.in. Amerykanie w swoich wewnętrznych kwalifikacjach na igrzyska panamerykańskie w Ekwadorze. Ponownie przyjedzie do Warszawy japoński mistrz świata Toshikazu Yamanishi oraz dwukrotna mistrzyni świata Kimberly Garcia Leon z Peru. Dodam też, że wspólnie z m.st. Warszawą i Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki występujemy o organizację w stolicy mistrzostw świata w chodzie sportowym i mam nadzieję, że za trzy lata mistrzostwa będą warszawskie – powiedział dyrektor mityngu Robert Korzeniowski.

Foto: Tomasz Kasjaniuk

Wydarzenie firmowane przez czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie sportowym to nie tylko rywalizacja elity tej konkurencji lekkoatletycznej.

– W drugiej części dnia na dystansach dostosowanych do wieku uczestników ścigać się będą młodzi adepci walkingu. Później zapraszamy do Hotelu Warszawa na seminarium eksperckie z udziałem trenerów lekkiej atletyki oraz specjalistów z zakresu dietetyki i medycyny. Zwieńczeniem święta chodu będzie marsz masowy na dystansie 3 kilometrów Walking Lovers – “Po zdrowie marsz!”, w którym, bez wcześniejszych zapisów, będzie mógł wziąć udział każdy – zachęca Robert Korzeniowski.

Miasto Stołeczne Warszawa od pierwszej edycji mityngu Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup w 2022 roku współfinansuje imprezę i angażuje się w jej organizację.

– Wszystkie warszawianki, warszawiaków oraz osoby przebywające 4 maja w stolicy gorąco zachęcam do wspólnego kibicowania i emocjonowania się rywalizacją elity światowego chodu sportowego. Zwłaszcza, że oglądanie tego fantastycznego widowiska będzie bezpłatne i dostępne dla wszystkich. Zachęcam również do wzięcia udziału w seminarium edukacyjnym, podczas którego będzie można dowiedzieć się, jak skutecznie zadbać o kondycję fizyczną oraz poznać tajniki zdrowej diety. Bardzo dziękuję Robertowi Korzeniowskiemu, że tak wspaniale potrafi przekuć swoje sukcesy sportowe na promocję powszechnej aktywności fizycznej Polek i Polaków. Pierwsza niedziela maja już tradycyjnie będzie w Warszawie prawdziwym świętem sportu, a nie ma lepszej promocji miasta, niż promocja poprzez sport – powiedziała Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Foto: Tomasz Kasjaniuk

– Bardzo się cieszę, że kolejna edycja mityngu odbędzie się w nowej, pięknej warszawskiej lokalizacji. Jeszcze szybsza trasa, bardzo klasyczna, sprzyjająca uzyskiwaniu dobrych czasów. To ważne dla zawodników, bo jest to początek bardzo długiego sezonu lekkoatletycznego, którego zwieńczeniem będą mistrzostwa świata w Tokio. Możliwość rywalizowania z najlepszymi na świecie pomoże z pewnością naszym zawodniczkom i zawodnikom walczącym o medale mistrzostw Polski w uzyskiwaniu lepszych rezultatów i minimów na imprezy mistrzowskie. Cieszę, że światowe tuzy chodu sportowego przyjadą do Warszawy, bo bardzo uatrakcyjni to rywalizację nie tylko w mistrzostwach krajowych, ale również w mistrzostwach Mazowsza, które także 4 maja rozegramy – przyznał wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski.

Foto: Tomasz Kasjaniuk

– Sprawdziłem już trasę, pochodziłem po niej po swojemu. I jestem bardzo zadowolony, m.in. z jakości asfaltu, bo to jest element mający duży wpływ na wynik. Dużym plusem jest też długość jednej pętli zmniejszona do 1 kilometra, bo to jest właśnie stała jednostka, która daje możliwość łatwego porównywania swoich czasów z treningów. To będzie dla mnie pierwszy start w tym sezonie na 20 km i zarazem ostatnie mistrzostwa Polski na tym dystansie, bo od następnego roku będzie zmiana długości tras. Rywalizacja z czołowymi chodziarzami świata będzie wyzwaniem, ale nastawienie mam bojowe, bo będzie to możliwość sprawdzenia swojej formy po pół roku ciężkich treningów – powiedział pochodzący z Tunezji reprezentant Polski Maher Ben Hlima.

Foto: Tomasz Kasjaniuk

Program minutowy Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup 2025:

08:00 20 km elita mężczyźni

10:00 20 km elita kobiety

12:00 10 km U20 K+M

13:00 ceremonia dekoracji 20 km elita K + M

13:30 1 km Walking Lovers - runda rekreacyjna dla wszystkich

14:00 1 km U10 K + M

14:15 1 km U12 K + M

14:30 seminarium Walking Lovers

14:45 2 km U14 K + M

15:15 3 km U16 K + M i kobiety MASTERS

15:45 5 km U18 K + M i mężczyźni MASTERS

17:00 3 km Walking Lovers – “Po zdrowie marsz!”

17:30 ceremonia dekoracji dla dystansów 3 km i 5 km

18:00 zakończenie mityngu

Więcej informacji na stronie walkingkorzeniowski.com

Wydarzenie jest współfinansowane przez m.st. Warszawa, a jego organizatorami są Fundacja Roberta Korzeniowskiego i Fundacja Maraton Warszawski. Instytucje wspierające: Polski Związek Lekkiej Atletyki i World Athletics.

Foto: Tomasz Kasjaniuk

Historia Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup

Pierwsza edycja mityngu została zorganizowany 9 kwietnia 2022 r. na stadionie OSiR Praga Południe w Warszawie. Jednak ze względu na szok spowodowany wybuchem kilka tygodni wcześniej wojny w Ukrainie, miał on ograniczony charakter. Druga edycja zawodów odbyła się 23 kwietnia 2023 r. na koronie PGE Narodowego. Rywalizacja w różnych kategoriach wiekowych toczyła się na dystansach od 1 do 10 km. Punktem kulminacyjnym wydarzenia był wyścig na 20 km, odbywający się w ramach cyklu Race Walking World Tour Gold. Wśród kobiet zwyciężyła Peruwianka Kimberly Garcia Leon, a wyścig mężczyzn wygrał Brazylijczyk Caio Bonfim. Mistrzynią Polski na 20 km została Olga Chojecka, a mistrzem kraju Łukasz Niedziałek. Trzecia edycja rozegrana została na urokliwej trasie w historycznym sercu Warszawy – pomiędzy Placami Teatralnym i Piłsudskiego. W rywalizacji elity na 20 km nie mieli sobie równych reprezentanci Chin – wśród mężczyzn zwyciężył Haifeng Qian, a wśród kobiet legendarna Liu Hong. Złote medale mistrzostw Polski na tym dystansie wywalczyli Katarzyna Zdziebło i Artur Brzozowski.

Patronat dzieniika Rzeczpospolita i rp.pl