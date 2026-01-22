Artykuł przygotowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki

Zbliżający się wielkimi krokami międzynarodowy halowy mityng lekkoatletyczny Orlen Cup Łódź 2026 zgromadzi na starcie nie tylko sławy światowego sportu. Podobnie jak przed rokiem organizatorzy przygotowali dodatkowe biegi dla młodych adeptów lekkiej atletyki. Tegoroczna edycja będzie także pierwszą, w której wystartują paralekkoatleci. – Chcemy pokazywać, że lekkoatletyka naprawdę jest dla każdego i dać szansę startu w wielkim wydarzeniu wielu grupom sportowców – zapowiadają organizatorzy.

Orlen Cup to sprawdzona marka jeśli chodzi o międzynarodowe halowe wydarzenia lekkoatletyczne. Od ponad dekady organizowany w Łodzi mityng, dzięki wysokiemu poziomowi sportowemu, zyskał prestiż nie tylko w środowisku lekkiej atletyki. Tysiące kibiców, którzy rokrocznie przybywają na trybuny Atlas Areny, zawsze tworzą niezapomnianą atmosferę sportowego święta. Dzięki temu zawodnicy z wielką radością wracają zimą do Łodzi, a doping kibiców niesie ich po rekordowe osiągnięcia.

Tak było chociażby przed rokiem, gdy Atlas Arenę do czerwoności rozgrzał płotkarz Jakub Szymański. Pokonał 60 metrów przez płotki w 7.39 sekundy i nie tylko poprawił rekord Polski, ale uzyskał też drugi wynik w historii europejskiej lekkiej atletyki. Organizatorzy mityngu pamiętają jednak, że wielkich gwiazd nie byłoby bez odpowiedniego zainteresowania najmłodszych pokoleń adeptów sportu. Właśnie dlatego kolejny rok z rzędu w specjalnie zaaranżowanej na potrzeby lekkoatletyki Atlas Arenie odbędą się też dodatkowe biegi młodzieżowe. Wystartują w nich zawodnicy z kategorii U16, którzy dzień wcześniej powalczą o prawo startu podczas rozgrywanych w Spale mistrzostw województwa łódzkiego.

– Podobnie jak przed rokiem finaliści halowych mistrzostw województwa łódzkiego z biegu na 60 metrów pobiegną przed wypełnionym tysiącami kibiców trybunami Atlas Areny. Dla nich to fantastyczne przeżycie, a dla nas szansa na zaszczepienie w nich jeszcze mocniej ducha sportu. Dajemy im możliwość wystartowania w zawodach, które mają oprawę oraz organizację na poziomie międzynarodowym. Na najlepszych czekać będą wspaniałe puchary, które ufundował nasz partner, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z panią marszałek Joanną Skrzydlewską na czele – mówi prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki Lech Leszczyński, który odpowiada za biegi młodzieżowe podczas Orlen Cup. Organizację wydarzenia wspierają Grupa Orlen, miasto Łódź oraz samorząd województwa łódzkiego.

Pierwszy raz w historii mityng Orlen Cup będzie miał także charakter integracyjny. Tuż po ceremonii otwarcia na bieżni Atlas Areny odbędzie się wyścig frame running.

– Dla naszego środowiska to nobilitacja, a dla samych zawodników, którzy będą ścigać się w Łodzi, absolutnie wielkie wydarzenie. Bardzo się cieszę, że organizatorzy Orlen Cup postanowili dać im szansę na start podczas mityngu. Warto podkreślić, że na starcie zobaczymy trójkę medalistek ostatnich paralekkoatletycznych mistrzostw świata. Frame running to grupa konkurencji paralekkoatletycznych, która przebojem wchodzi na największe imprezy sportowe, a za dwa i pół roku zadebiutuje na igrzyskach w Los Angeles. Zawodnicy używają specjalnego trójkołowca, który umożliwia bieg nawet osobom na co dzień poruszającym się na wózkach, dzięki czemu jest również świetną formą rehabilitacji – mówi Marcel Jarosławski, wiceprezes Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start.

Orlen Cup Łódź to międzynarodowy mityng lekkoatletyczny organizowany od dekady w łódzkiej Atlas Arenie. Wydarzenie czerpie z tradycji halowych imprez lekkoatletycznych, jakie odbywały się wcześniej w halach Bydgoszczy czy Spały. W kolejnych edycjach mityngu startowały największe sławy polskiej i światowej lekkiej atletyki m.in. Christian Cantwell, Renaud Lavillenie, Tomasz Majewski czy Mutaz Essa Barshim.

Kibice, którzy kupią bilety na Orlen Cup Łódź 2026, mogą liczyć nie tylko na emocje sportowe, ale także na dodatkowe bonusy. W sprzedaży dostępne są już specjalne pakiety, które oprócz wejściówki na mityng zawierają unikalną koszulkę marki 4F. Wszyscy posiadacze biletów na Orlen Cup Łódź 2026 mogą liczyć także na zniżki przy zakupie wejściówek do Aquaparku FALA i Orientarium ZOO Łódź.

Mityng Orlen Cup Łódź 2026, mający rangę World Athletics Indoor Tour Silver odbędzie się w Atlas Arenie 25 stycznia. Na starcie między innymi gwiazdy polskiej lekkiej atletyki: Pia Skrzyszowska, Maria Żodzik, Piotr Lisek, Konrad Bukowiecki i Jakub Szymański. Bilety na wydarzenie dostępne są już w sieci. Początek wydarzenia w niedzielę o godzinie 18:00.

Artykuł przygotowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki