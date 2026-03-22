Sobota rozbudziła medalowe apetyty polskich kibiców. Brąz wywalczyła sztafeta mieszana 4x400 m, srebro Natalia Bukowiecka w biegu na 400 m, a złoto Jakub Szymański na 60 m ppł.

Wierzyliśmy, że to nie będzie koniec dobrych wiadomości. I rzeczywiście tak było. W niedzielę o emocje zadbała ta, na którą liczyliśmy najbardziej, czyli Pia Skrzyszowska.

Pia Skrzyszowska pobiła w Toruniu rekord Polski

Polka była wymieniana wśród kandydatek do podium. Nic dziwnego, skoro w tym roku mogła się pochwalić drugim najlepszym wynikiem na świecie (7,78).

To, że jest jedną z faworytek, potwierdziła już w eliminacjach, wygrywając swój bieg z czasem 7,84. W półfinale jeszcze się poprawiła (7,76), a w finale pobiła własny rekord Polski (7,73).