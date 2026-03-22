Cztery medale Polaków w Toruniu. Brąz na zakończenie halowych mistrzostw świata

Pia Skrzyszowska zajęła trzecie miejsce w biegu na 60 m ppł podczas ostatniego dnia halowych mistrzostw świata w lekkiej atletyce. Polacy zakończyli rywalizację w Toruniu z czterema medalami.

Publikacja: 22.03.2026 23:26

Halowe mistrzostwa świata w lekkiej atletyce w Toruniu. Pia Skrzyszowska (w środku) po biegu finałow

Halowe mistrzostwa świata w lekkiej atletyce w Toruniu. Pia Skrzyszowska (w środku) po biegu finałowym na 60m ppł

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Tomasz Wacławek

Sobota rozbudziła medalowe apetyty polskich kibiców. Brąz wywalczyła sztafeta mieszana 4x400 m, srebro Natalia Bukowiecka w biegu na 400 m, a złoto Jakub Szymański na 60 m ppł.

Wierzyliśmy, że to nie będzie koniec dobrych wiadomości. I rzeczywiście tak było. W niedzielę o emocje zadbała ta, na którą liczyliśmy najbardziej, czyli Pia Skrzyszowska.

Pia Skrzyszowska pobiła w Toruniu rekord Polski

Polka była wymieniana wśród kandydatek do podium. Nic dziwnego, skoro w tym roku mogła się pochwalić drugim najlepszym wynikiem na świecie (7,78).

To, że jest jedną z faworytek, potwierdziła już w eliminacjach, wygrywając swój bieg z czasem 7,84. W półfinale jeszcze się poprawiła (7,76), a w finale pobiła własny rekord Polski (7,73).

To wystarczyło na trzecią pozycję, choć walkę o srebro przegrała z Holenderką Nadine Visser (7,73) o pięć tysięcznych sekundy. Złoto zdobyła reprezentantka Bahamów Devynne Charlton, wyrównując rekord świata (7,65).

– Poziom był bardzo wysoki, chyba nawet wyższy niż rok temu. Ale spodziewałam się tego. Te płotki to jest naprawdę wielka rywalizacja i cieszę się, że to udźwignęłam i zdobyłam medal. Ten rekord to taki dodatek. Nie zorientowałam się nawet, że go pobiłam. Dopiero koleżanka uświadomiła mi, że to zrobiłam – cieszyła się Skrzyszowska.

Halowe mistrzostwa świata. Które miejsce zajęli Polacy w klasyfikacji medalowej?

Dorobek Polaków mógł być jeszcze bogatszy, ale tuż za podium rywalizację ukończyły kobieca sztafeta 4x400 m (Natalia Bukowiecka, Anna Gryc, Anastazja Kuś, Justyna Święty-Ersetic) oraz Adrianna Sułek-Schubert w pięcioboju.

Od lewej: Devynne Charlton, Pia Skrzyszowska i Ditaji Kambundji

Od lewej: Devynne Charlton, Pia Skrzyszowska i Ditaji Kambundji

Foto: REUTERS/Kacper Pempel

Cztery medale dały reprezentacji Polski dziewiąte miejsce w końcowej klasyfikacji. Triumfowali Amerykanie (18 krążków, w tym pięć złotych) przed Brytyjczykami (cztery, ale wszystkie złote) i Włochami (pięć, w tym trzy złote).

Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
Materiał Promocyjny
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
