Międzynarodowy Dzień Szachów. Łukasz Turlej: Dziś na świecie gra już miliard ludzi

Dlaczego warto, aby grały dzieci?

Dzieci lubią grać w szachy pomimo tego, że szachy są dla nich dobre. Wielu rodziców, szukając dla nich rozwijających zajęć, patrzy w kierunku muzyki bądź sportu. Kiedy jednak pomyślimy o cechach, który chcielibyśmy, aby dziecko nabyło — myśleniu analitycznym, zdolności do skupienia, umiejętności zarządzania czasem — to okazuje się, że wszystkie kształcą szachy.

Powitanie Seemanna po zdobyciu mistrzostwa świata do lat 16 wygenerowało w mediach społecznościowych kilkudziesięciomilionowe zasięgi i zaowocowało nawet kontraktem sponsorskim Łukasz Turlej

Jakie zyski niesie gra z perspektywy ludzi starszych?

To nie tylko rozrywka oraz możliwość kontaktu międzypokoleniowego, ale także aktywność pozwalająca na bardzo długo zachować wysoką, intelektualną formę. Warto podkreślać, że w szachy grają nie tylko zawodowcy. Są ona także rozrywką także dla ludzi sukcesu — właścicieli wielkich firm, prezesów banków czy największych korporacji oraz polityków — którzy znają ich wartość.

Jak wygląda świętowanie Międzynarodowego Dnia Szachów, który odchodzimy 20 lipca?

Zapraszamy do rywalizacji online i liczymy, że tego dnia — biorąc pod uwagę także około tysiąca planowanych turniejów „na żywo” - w szachy zagra 100 mln osób. Próbujemy pobić rekordu Guinnessa. My, jako FIDE, spotkamy się w Paryżu, gdzie w 1924 roku doszło do założenia organizacji. Plan zakłada galę oraz ponownie podpisanie aktu założycielskiego. Do tego dnia prowadziło wiele wydarzeń, jak sztafeta z ogniem olimpijskim, z której galerię prezentujemy przy okazji różnych imprez — ostatnio chociażby przed Galerią Krakowską podczas drużynowych mistrzostw świata seniorów.

Ogniem olimpijskim?

Chodzi o olimpiadę szachową. Sztafeta zaczęła się w Cennaj, gdzie dwa lata temu odbyła się jej poprzednia edycja, i od tamtego momentu pochodnia z ogniem krążyła po całym świecie.