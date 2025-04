Gwiazdy szachów zagrają w Warszawie. Jan-Krzysztof Duda wierzy w sukces

Dlaczego Jan-Krzysztof Duda lubi grać w Warszawie?

Duda lubi grać przed własną publicznością. W turnieju Superbet Rapid & Blitz Poland zawsze był w czołowej trójce, a w 2021 roku został wicemistrzem świata w szachach błyskawicznych w trakcie turnieju na Stadionie Narodowym.

– Choć jestem z Krakowa, to udane dla mnie turnieje są rozgrywane w Warszawie, więc mimo wszystko nie narzekam. Statystycznie gra mi się tutaj dobrze, ale nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Może to jest kwestia jakiegoś placebo, albo jakiejś autosugestii? Szachy i ściany są takie same, niezależnie od szerokości graficznej, ale ponownie cieszę się, że turniej jest rozgrywany w Polsce – mówi Duda. – Nie jestem optymistyczną osobą, więc optymizm w moim przypadku nie działa. Najczęściej w niego nie wierzę, jest to dla mnie dość sztuczne nastawienie. Nawet grając w szachy, patrzę przez pryzmat jakiegoś pesymizmu czy negatywnych myśli. Ale biorąc pod uwagę, że jest to Muzeum POLIN, ten sam turniej Superbet Rapid & Blitz Poland, z podobnymi przeciwnikami, jestem relatywnie optymistyczny. Wierzę, że nie będzie źle.