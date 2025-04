- Grand Chess Tour jest bardzo silny. To niezwykle prestiżowa rywalizacja i zawsze dobrze jest brać w niej udział. To dopiero mój drugi sezon, gdy jestem graczem pełnego touru. Zwykle występowałem z dziką kartą w Warszawie lub w Chorwacji. Ten rok jest trochę inny także z tego powodu, że mamy finał w Brazylii. Na pewno jest to bardzo ekscytujące i nie mogę się doczekać gry z tak silnymi przeciwnikami. Mam oczywiście nadzieję, że będę jak najwyżej - mówi Duda i dodaje: - Z punktu widzenia zawodnika wszystko jest na Superbet Rapid & Blitz Poland naprawdę dobrze zorganizowane. W POLIN mamy także tłumy kibiców, więc mogę dać tylko same plusy.

Grand Chess Tour zacznie się w Warszawie

Polski turniej otworzy tegoroczny cykl The Grand Chess Tour, którego kolejne odsłony odbędą się w Bukareszcie, Zagrzebiu oraz Saint Louis, a wielki finał zaplanowano w Sao Paulo. W puli nagród znajduje się 1,6 miliona dolarów, a w stolicy Polski do wygrania będzie 175 tysięcy dolarów.

- Turniej w Warszawie jest ważny, bo popularyzuje nasz sport w Polsce - podkreśla Duda. - Niektórzy widzowie nie są wielkimi fanami szachów. Są po prostu ciekawi, co to za turniej, chcą go zobaczyć na własne oczy. To dla nas doskonała okazja, by więcej osób zostało zainspirowanych szachami. A te mogą dać narzędzia, które są dziś bardzo potrzebne. Choćby umiejętność pozostawania skupionym przez długi czas, wykonywania tylko jednego zadania i nie rozpraszania się. To jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Grając uczysz się brania odpowiedzialności za własne decyzje, ponieważ szachy są bardzo obiektywną grą - przegrywasz lub wygrywasz z powodu decyzji, które podjąłeś. Powiedziałbym również, że pewnie część ludzi myśli, że jesteś mądrzejszy, niż jesteś w rzeczywistości. W szkole było tak, że wszyscy wierzyli, że matematyka, fizyka czy ogólnie przedmioty ścisłe są dla mnie łatwe. A tak naprawdę nie były.

Pełną listę startową oraz szczegóły imprezy można znaleźć na stronie internetowej Superbet Rapid & Blitz 2025. Bilety są dostępne na stronie kupbilecik.pl. Do dyspozycji kibiców będzie też pula miejsc bezpłatnych w wyższych rzędach sali, a ich dostępność będzie uzależniona od obłożenia. Rywalizacja szachistów w dniach 26-29 kwietnia będzie się rozpoczynała o godzinie 14.00. Natomiast 30 kwietnia pierwsze partie zostaną rozegrane o 12.00.