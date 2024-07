Igrzyska w Paryżu. Adela Piskorska na drodze usłanej złotem

Piskorska została tam mistrzynią Europy na 100 m stylem grzbietowym, uzyskując drugi wynik w karierze (59.79). Indywidualnie była też trzecia na 50 i szósta na 200 metrów. Po zawodach zapewniała zaś, że stać ją na jeszcze lepsze czasy, a szczyt formy powinien przyjść podczas igrzysk w Paryżu. - Wiem, że tam będzie trzeba pływać szybko już od rana - podkreśla nasza zawodniczka.

Igrzyska w Paryżu. Gdzie i kiedy wystartuje Adela Piskorska?

Piskorska do przygotowań podchodzi holistycznie. – Trzeba dbać o regenerację, sen, żywienie, suplementację, ale też umieć się od tego odciąć, myśleć o czymś innym. Ja zazwyczaj przeglądam wtedy coś w internecie, albo wychodzę na spacer czy zwiedzam. Lubię wyjść do natury. Do tego uczę się albo mam zajęcia na uczelni - wymienia nasza pływaczka.

Młoda zawodniczka na olimpijski debiut czeka ze spokojem. - Nie warto dmuchać wielkiego balonu. To są takie same zawody, jak każde inne, tylko odbywają się raz na cztery lata — zapewnia i podkreśla, że przygotowania są podobne, jak do innych imprez. - Tak samo szykowalibyśmy się do mistrzostw Europy czy świata. Nawet gdyby celem było mistrzostwo Polski, byłoby identycznie – twierdzi.

Terminarz Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 PAP

Piskorska w Paryżu wystartuje indywidualnie oraz w sztafecie 4x100 m stylem zmiennym z Dominiką Sztanderą, Pauliną Pedą i Kornelią Fiedkiewicz, w której Polki są mistrzyniami Europy. Igrzyska olimpijskie rozpoczną się 26 lipca. Pierwsze medale w pływaniu zostaną rozdane już następnego dnia. Piskorska swoje starty rozpocznie 29 lipca od eliminacji na 100 m stylem grzbietowym.