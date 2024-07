Igrzyska w Paryżu. Warunki będą ekstremalne, eksperci piszą o "pierścieniach ognia"

Terminarz Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 PAP

Przy okazji igrzysk w Paryżu wiele wydarzeń zaplanowano w przestrzeni miejskiej - na Place de la Concorde, Trocadero, Polach Marsowych czy Placu Inwalidów - gdzie sportowcy będą narażeni nie tylko na upał, ale także słońce. Nie inaczej będzie podczas zawodów wioślarskich, kajakarskich i żeglarskich czy turnieju tenisowego na kortach Roland Garros.

Autorzy raportu sugerują nie tylko rozwiązania generalne — jak ograniczenie użycia paliw kopalnych celem powstrzymania dalszego ocieplania klimatu czy odpowiednią edukację sportowców dotyczącą radzenia sobie w takich warunkach — jak i bardziej konkretne, dotyczących chociażby zmiany terminarza imprez międzynarodowych. Chodzi nie tylko o pory dnia, ale także roku.

To ostatnie w przypadku igrzysk jest o tyle skomplikowane, że ich organizacja późną wiosną bądź wczesną jesienią kolidowałaby z rozgrywkami amerykańskich lig zawodowych i byłaby nie w smak NBC, czyli — w praktyce — głównemu sponsorowi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), która za pokazywanie imprezy w latach 2022-32 zapłaciła 7,75 mld dolarów.

Na razie więc organizatorzy przygotowali kierowaną do sportowców publikację „Beat the Heat”, czyli „Pokonaj upał”, w której radzą, jak adaptować się do ekstremalnych temperatur, tłumaczą na czym polega stres cieplny i wskazują, w jaki sposób temperatura wpływa na osiągnięcia sportowe, ale to raczej sposób na zarządzanie kryzysem, a nie jego rozwiązanie.