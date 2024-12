Mistrzostwa świata w pływaniu. Kolejne medale i polskie rekordy w Budapeszcie

Brąz dla sztafety w czwartym dniu imprezy zdobyli Kornelia Fiedkiewicz, Wasick, Piotr Ludwiczak i Kamil Sieradzki. Nasi zawodnicy bardzo dobrze spisali się już w eliminacjach, awansując do finału z trzecim czasem. Finał otworzył zaś popołudniową sesję w najlepszy możliwy sposób. Polacy uzyskali czas 1.28.80, sięgając po trzecie miejsce oraz rekord kraju.

- Nie spodziewałem się tu żadnego medalu, a tymczasem mam już dwa. Te sukcesy każdego dnia bardzo budują, bo w wodzie czuję się świetnie – nie kryje Sieradzki, który wcześniej stanął na najniższym podium sztafety 4x100 metrów. To samo udało się Ludwiczakowi.

Mistrzostwa świata w pływaniu. Katarzyna Wasick z kolejnym medalem

- Zaczęłam te mistrzostwa świata w niezbyt dobrym miejscu, ale medal daje mi masę motywacji i wierzę, że jestem w stanie tu jeszcze pokazać się z lepszej strony – nie kryje Fiedkiewicz, dla której to już piąty taki krążek w karierze. - Każdy z nas oddał siebie, żeby zdobyć ten medal, i cieszę się, że taki jest rezultat. Do końca wierzyłam, do ostatnich ruchów – dodaje Wasick.

Ona sama uzupełniła później polski dorobek o indywidualny brąz na 50 m stylem dowolnym. Wasick na swoim koronnym dystansie miała czas 23.37 i przegrała tylko z Amerykankami Gretchen Walsh, która poprawiła rekord świata (22.83), oraz Kate Douglass (23.05).