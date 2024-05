Startuje Puchar Świata. Poznań znów stolicą kajakarstwa

Kalendarz największych światowych regat, jak co roku, obejmuje także Poznań. Stolica Wielkopolski od lat gości uczestników Pucharu Świata i nie inaczej będzie tym razem. Na Malcie spotkają się najlepsi kajakarze i kanadyjkarze z 37 federacji oraz reprezentacja Międzynarodowej Federacji Kajakowej (ICF). Kibice zobaczą m. in. pięciokrotną mistrzynię olimpijską, Nowozelandkę Lisę Carrington.

Wśród gwiazd imprezy będą także Polacy, którzy od początku sezonu błyszczą formą. Liderkami kadry są kajakarki z grupy trenera Tomasza Kryka, a srebrne medale podczas pierwszych w tym roku zawodów Pucharu Świata zdobyli m. in. Jakub Stepun (K1 200 m) oraz Sławomir Witczak (K1 500 m).

– Starty w kraju to zawsze powód do radości tym bardziej, że z bliska mogą nas oglądać rodziny czy znajomi. Jesteśmy już po pierwszym Pucharze Świata i wiemy, na co nas stać. Będziemy chcieli zapewnić polskim kibicom świetne widowisko – obiecuje Stepun, który na początku maja w Segedynie wywalczył z Przemysławem Korsakiem kwalifikację olimpijską w K2 na 500 m.

Puchar Świata w Poznaniu. Walka o igrzyska trwa

O miejsce w składzie na igrzyska rywalizują kajakarki, bo trener Kryk będzie mógł zabrać do Francji maksymalnie sześć zawodniczek. To oznacza, że w trakcie imprezy w Poznaniu możemy doczekać się naprawdę dobrych wyników.