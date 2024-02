Udział w imprezie wezmą zawodnicy KSW Stal Rzeszów: Andrzej Rzeszutek, Kacper Lesiak, Robert Łukaszewicz, Filip Jachim, Kaja Skrzek oraz Aleksandra Błażowska. Sześcioro Polaków znalazło się wśród 306 sportowców z 55 krajów, którzy wystąpią na basenie w Dausze.

- Czekamy na dobre starty. Nasi reprezentanci będą rywalizować o przepustki olimpijskie na trampolinie 3 m w skokach indywidualnych oraz synchronicznych i na wieży 10 m w skokach indywidualnych oraz synchronicznych – wymienia trener Andrzej Kozdrański, który będzie wspomagał podczas mistrzostw świata głównego trenera kadry narodowej Borysa Rozenberga.

Doświadczony Ukrainiec po dwudziestu latach współpracy z niemiecką federacją - doprowadził tamtejszych zawodników do wielu sukcesów, trenował mistrzów olimpijskich i świata — przeniósł się do Polski, by kontynuować karierę oraz podnieść poziom naszych skoków do wody.

Mistrzostwa świata w Dausze. Polacy walczą o igrzyska

- W Katarze zaprezentują się najlepsi polscy zawodnicy, którzy już nie jeden raz pokazali, że stać ich na walkę z najlepszymi. Mają za sobą udane starty i trzymamy kciuki, żeby podtrzymali dobrą passę. Wtedy walka o olimpijskie kwalifikacje będzie sprawą otwartą - zapewnia prezes Polskiego Związku Pływackiego (PZP) Otylia Jędrzejczak.