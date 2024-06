Pozostając w klimatach baśniowych, wiele wskazywało na to, że z perspektywy Niemców, potężnym „schwarzcharakterem”, który pokrzyżuje ich plany, będzie bramkarz Kasper Schmeichel. Przypomnijmy: 32 lata temu, podczas finału 1992, jego ojciec Peter Schmeichel był jednym z bohaterów finału Dania — Niemcy. Gdyby w 1/8 finału Euro 2024 jego syn, równie wspaniały w bramce, znów doprowadził Niemców do łez, byłoby w tym coś filmowego (czy też - no właśnie - okrutnego, jak z baśni braci Grimm).

Niemcy — Dania. Okrutny los Andersena, gole Havertza i Musiali

Podczas meczu Niemcy — Dania na Euro 2024 los okazał się okrutny dla Duńczyka Joachima Andersena. To on na początku drugiej połowy strzelił gola dla Danii, który po dłuższej chwili radości i analizie VAR, ostatecznie został anulowany (Thomas Delaney kopiący piłkę tuż przed nim był na spalonym). Radość Duńczyka zamieniła się w złość, a chwilę później — w rozpacz. Oto bowiem dośrodkowanie Niemców w pole karne Danii, zablokował ręką ten sam Andersen. Sędzia po analizie VAR wskazał na rzut karny, którego na gola zamienił Kai Havertz.

Na 2:0 podwyższył po szybkiej kontrze Jamal Musiala, który tym samym z trzema golami zrównał się w klasyfikacji strzelców Euro 2024 z Gruzinem Georgesem Mikautadze.

Euro 2024. Z kim zagrają Niemcy w 1/4 finału?

Rywalem Niemców w ćwierćfinale będzie zwycięzca niedzielnego meczu Anglia - Słowacja.

Niemcy — Dania. WIDEO

Gol na 1:0 — Kai Havertz (53. minuta)