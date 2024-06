Czesi musieli ten mecz wygrać, tymczasem sami skomplikowali sobie życie. Między 11. a 20. minutą dwie żółte kartki otrzymał Antonin Barak i osłabił zespół.

Turcy mieli przewagę jednego zawodnika, ale długo nie potrafili jej wykorzystać. Aż przyszła 51. minuta i Hakan Calhanoglu efektownym strzałem zakończył akcję drużyny.

Euro 2024. Jak Turcja wywalczyła awans?

Calhanoglu to kapitan i największy gwiazdor Turcji, niedawno w jednym z wywiadów powiedział o sobie, że jest najlepszym rozgrywającym na świecie. Lider Czechów, wicekról strzelców poprzedniego Euro, Patrik Schick wyjść na boisko w Hamburgu nie mógł, bo złapał kontuzję. Możemy się tylko domyślać, jak skończyłby się ten mecz, gdyby był zdrowy.

Czytaj więcej Euro 2024 Czechy - Turcja. Najszybsza czerwona kartka w historii Euro, dramat Baráka Kolejny, tym razem niechlubny rekord na Euro 2024! Antonín Barák podczas meczu Czechy - Turcja został ukarany czerwoną kartką (w konsekwencji dwóch żółtych) już w 20. minucie gry. Żaden inny piłkarz w historii mistrzostw Europy nie został wyrzucony przez sędziego z boiska na wcześniejszym etapie meczu.

W środę wyręczyć go w zdobywaniu bramek musiał pomocnik West Hamu Tomas Soucek, ale to nadal było za mało, by myśleć o awansie. Czesi szukali swojej szansy do samego końca, ale ostatnie słowo należało jednak do Turków. W doliczonym czasie trafił Cenk Tosun.