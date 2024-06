Euro 2024. I zadowolenie dla wszystkich. Rumunia i Słowacja grają dalej

W Niemczech Rumuni sprawili ogromną niespodziankę. Są w fazie pucharowej wielkiego turnieju pierwszy raz od 2000 roku, od Euro w Holandii i Belgii. W XXI wieku na Euro występowali dwukrotnie, za każdym razem odpadając w pierwszej fazie.

Nie dość, że wykonali swój plan minimum, przekonują do siebie grą. Wszystkie ich dotychczasowe mecze na Euro oglądało się z wielką przyjemnością. Grali ładnie, ofensywnie, technicznie. Ukrainie wbili trzy bramki, z Belgią, choć przegrali 0:2, to jednak do końca walczyli o to, by odrobić stratę. Ze Słowacją stracili jako pierwsi bramkę, ale szybko wyrównali. Do końca meczu nie zwalniali tempa.

Słowacja skrzywdzona. Kontrowersyjny karny dla Rumunii

Słowacja, może nawet bardziej niż Rumunia była stawiana na przegranej pozycji. Opinia o nich zmieniała się diametralnie, gdy ograli Belgię na początek turnieju. Z Ukrainą prowadzili (ulegli jej ostatecznie 1:2), a z Rumunią od pierwszych minut walczyli o korzystny wynik.

Objęli prowadzenie w 24. minucie po bardzo ładnym golu głową byłego piłkarza Legii Warszawa Odnrieja Dudy. Wyrównał po kontrowersyjnym karnym Ravzan Marin. Na słowackim skrzydle znów szalał inny piłkarz z przeszłością w polskiej Ekstraklasie Lukas Haraslin, kiedyś zawodnik Lechii Gdańsk. Obroną świetnie dowodził Milan Skriniar z PSG. Piłkarsko Słowacy sprawiali nieco gorsze wrażenie, ale ambitną grą utrzymali ten wynik.

Słowacy po raz trzeci w swej historii znaleźli się w 1/8 finału wielkiego turnieju. Na mundialu w 2010 roku i na Euro w 2016 nie awansowali potem do ćwierćfinału. I teraz też im będzie trudno, bo najprawdopodobniej zmierzą się z Hiszpanią, a może z Anglią.