Co tak zdenerwowało Serbów? Przyśpiewki chorwackich i albańskich kibiców podczas środowego spotkania tych reprezentacji w Hamburgu (2:2). Mieli oni w drugiej połowie intonować m.in. “Zabić Serba”.

- To, co się stało, jest skandaliczne. Zwrócimy się do UEFA, by ukarała obydwie federacje. Jeśli tak się nie stanie, zastanowimy się, co dalej. Nie chcemy w tym uczestniczyć - zapowiedział sekretarz generalny serbskiego związku Jovan Surbatović.

Euro 2024. Za co ukarano Serbów?

- Sami zostaliśmy ukarani za pojedyncze incydenty, choć nasi kibice zachowują się znacznie lepiej niż inni. My, Serbowie, jesteśmy dżentelmenami i mamy otwarte serca, dlatego apeluję do naszych fanów, by pozostali dżentelmenami - dodaje Surbatović.

Na Serbów nałożono grzywny za rzucanie przedmiotami na murawę i za prowokacyjne transparenty. Chodzi o serbską flagę, jaka pojawiła się na trybunach, obejmującą terytorium Kosowa.