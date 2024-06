Euro 2024. Kto tak pięknie gra? Hiszpania. Włosi zupełnie bezradni

W ostatnim kwadransie pierwszej połowy Hiszpanie nieco zwolnili. Włosi złapali trochę oddechu, ale nie wykreowali żadnej groźnej sytuacji.

Wspaniały Nico Williams. Pech włoskiego obrońcy

Hiszpania grała do końca w tak oszałamiającym stylu jak na początku meczu. W drugiej połowie potwierdziła wszystkie swoje walory z wcześniejszej części spotkania. Z krótkimi przerwami nieustannie parli na bramkę Włochów. Furorę robiło dwóch dynamicznych młodych skrzydłowych 21-letni Niko Williams z Athletic Bilbao i 16-letni Lamine Yamal z Barcelony. Dominowali pod każdym względem.

Zwycięskiego gola Hiszpanie zdobyli jednak przypadkowo, wskutek wielkiego pecha środkowego obrońcy Włochów Riccardo Calafioriego. 22-letni piłkarz z Bolonii kolanem wbił piłkę do własnej bramki. Nie był naciskany przez żadnego z rywali, źle trafił. Bramkową akcję przeprowadził Williams. To on podał w pole karne, ostatecznie zmuszając Calafioriego do błędu. Niedługo później skrzydłowy Athletico oddał strzał, po którym piłka odbiła się od poprzeczki.

Gianluigi Donnarumma ratuje Włochów od wyższej porażki

Hiszpanie mogli wygrać wyżej. Zasłużyli na to. W samej końcówce stworzyli jeszcze kilka groźnych okazji. Świetnie bronił Donnarumma. Obronił dziewięć strzałów. Włosi z ulgą mogą przyjąć tak minimalną porażkę. Ich obrona była nieszczelna, atak — z wyjątkiem kilku minut po stracie bramki — bezzębny. Przez 90 minut oddali cztery strzały na bramkę, tylko jeden celny.

W środowym meczu tej grupy doszło do sporej niespodzianki. Ambitna Albania wyszarpała remis z Chorwacją. Dla Hiszpanii ten wynik nie ma znaczenia. Wiadomo już, że po dwóch zwycięstwach zapewnili sobie awans z pierwszego miejsca, a swoją dotychczasową grą wielkie poważanie i sympatię. Ale to wciąż tylko początek turnieju.