Rozpoczęty w piątek sezon przyniósł dla polskiego żużla rekordowy deszcz pieniędzy – w życie wszedł zawarty na lata 2026-2028 kontrakt, na mocy którego Canal+ płaci lidze 71,5 mln zł rocznie, czyli co najmniej 7,5 – 8 mln na klub. Nowości jest więcej, np. po latach konserwatywnego podejścia władze PGE Ekstraligi poluzowały przepis dotyczący młodzieżowców i jeden z nich nie musi być Polakiem. Z kolei w transmisjach telewizyjnych wyniki poszczególnych biegów typuje sztuczna inteligencja. Jak na razie radzi sobie nienajgorzej, w czym pomogło to, że dwa pierwsze mecze były jednostronne.

Na początek typowany do spadku Włókniarz Częstochowa nie postawił się na wyjeździe beniaminkowi, Unii Leszno. Walkę z liderami Byków potrafiły nawiązać tylko dwa Lwy – Jaimon Lidsey i Rohan Tungate. Gospodarze, którzy nie zbudowali szczególnie imponującego składu, wygrali 59:31, a komplet punktów z bonusami wywalczył junior Unii, Nazar Parnicki. 19-letni Ukrainiec niedawno dowiedział się, że zastąpi w Grand Prix Taia Woffindena i na początku sezonu pokazał, że nie musi być w cyklu łatwym rywalem.

Na wyniku drugiego piątkowego meczu zaważyła nieobecność Leona Madsena. Doświadczony Duńczyk kilka dni wcześniej uczestniczył w groźnym wypadku podczas turnieju pożegnalnego Grzegorza Walaska. Nie doznał żadnych złamań, ale – jak przekazał w mediach społecznościowych – nadal odczuwa silny ból brzucha oraz pleców.

Pozbawiony swojego lidera Falubaz Zielona Góra przegrał na wyjeździe ze Spartą Wrocław aż 64:26. Przed wyścigami nominowanymi w szeregach gospodarzy było aż czterech niepokonanych zawodników – ostatecznie mecz z takim statusem zakończyło trzech z nich. Goście z kolei wygrali indywidualnie zaledwie jeden bieg.

W niedzielę dokończenie 1. kolejki PGE Ekstraligi – GKM Grudziądz zmierzy się ze Stalą Gorzów, a Motor Lublin w „rewanżu” za ubiegłoroczny finał pojedzie z Pres Grupą Deweloperską Toruń. O ile skład złotych medalistów niemal się nie zmienił (Czecha Jana Kvecha na pozycji U24 zastąpił Niemiec Norick Bloedorn), o tyle w Lublinie doszło do znacznych zmian – Jacka Holdera i Dominika Kuberę zastąpili Martin Vaculik i Kacper Woryna. Dodatkowo Motor stracił najlepszego polskiego młodzieżowca Wiktora Przyjemskiego, który wybrał jazdę w macierzystym klubie, pierwszoligowej Polonii Bydgoszcz.