Petr Pavel poruszał się po parku maszyn i murawie pod dyskretną ochroną, a większość kibiców długo nie wiedziała, że obok nich pracuje prezydent. Wiadomość rozprzestrzeniała się natomiast w mediach społecznościowych, ale i tak nie wszyscy mogli w to uwierzyć.

Reklama Reklama

To nie pierwszy taki epizod czeskiego przywódcy, znanego z zamiłowania do sportów motorowych i fotografii – wcześniej fotografował m.in. zawody MotoGP na Masarykringu w Brnie. W rozmowie z portalem po-bandzie.com.pl Pavel przyznał, że pasję do żużla wyniósł z dzieciństwa.

Druga runda indywidualnych mistrzostw świata zakończyła się zwycięstwem Duńczyka Leona Madsena – jego pierwszym od 2023 r. Drugie miejsce zajął Brady Kurtz, trzecie Bartosz Zmarzlik, który na samej mecie o pół koła wyprzedził innego Duńczyka, Michaela Jepsena Jensena i dzięki temu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Z polskich żużlowców do półfinałów awansowali także Dominik Kubera i Kacper Woryna.

Pavel ostatecznie ujawnił się publicznie dopiero po zakończeniu rywalizacji – nie zmieniając stroju, a zdejmując jedynie kamizelkę fotoreportera, w krótkich spodenkach wkroczył na podium i wręczył główne trofeum Madsenowi.

Podium Grand Prix w Pradze (od lewej): drugi Brady Kurtz, zwycięzca Leon Madsen i trzeci Bartosz Zmarzlik Foto: CTK Photo/Vit Simanek)

W ostatnich dniach prezydent Czech brał udział w międzynarodowej konferencji bezpieczeństwa GLOBSEC w Pradze. Otwierając w czwartek wydarzenie Pavel mówił, że choć „NATO pozostaje fundamentem naszej zbiorowej obrony, a więź transatlantycka nadal ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa”, to „musimy jednak przyznać, że wiele założeń, na których opierała się dotychczasowa architektura bezpieczeństwa, przestało już obowiązywać”. – Naszym głównym zadaniem jest obecnie zbudowanie w ramach NATO silniejszego europejskiego filaru – pod względem politycznym, wojskowym, przemysłowym i operacyjnym. Oznacza to zasadnicze przedefiniowanie równowagi wewnątrz Sojuszu – stwierdził.

W sobotę rano Petr Pavel spotkał się m.in. z szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim i jego żoną Anne Applebaum, a także Anitą Orbán, nową minister spraw zagranicznych Węgier. „Międzynarodowe konferencje są okazją do spotkań z ludźmi, którzy mają wpływy, oraz do otwartej i szczerej rozmowy z nimi. Właśnie takie kontakty musimy potrafić wykorzystać do budowania dobrych relacji z najbliższymi partnerami” – napisał w mediach społecznościowych.