Tegoroczna wyprawa rusza w drogę pod hasłem „Pozwól im dorosnąć”. Do małych samochodów wsiądą ludzie o wielkich sercach, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach i zadbanie o najmłodsze ofiary wypadków.

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Wśród uczestników znaleźli się ponownie: Rafał Sonik, Maciej Wisławski, Kajetan Kajetanowicz, Bartosz Ostałowski, Gosia Prus, Gosia Rdest, Remigiusz „Rezi” Wierzgoń, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk czy Jan Mela. Przez trzy lata Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci zebrała ponad 13 milionów zł i w tym roku będzie chciała tę kwotę znacząco powiększyć.

Maluchy wylądują w Normandii

Tegoroczna wyprawa została podzielona na dwa etapy. Pierwszy – międzynarodowy i drugi – wokół Polski. W niedzielę około 70 Fiatów 126p ruszy z Wrocławia, przez Czechy, Niemcy, Liechtenstein i Szwajcarię do Francji. Uczestnicy następnie skierują się na północny zachód, by 6 lipca wylądować na słynnej Omaha Beach w Normandii.

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– Tegoroczna trasa będzie najbardziej wymagająca ze wszystkich dotychczasowych, jakie opracowaliśmy, ale też bardzo urozmaicona. Maluchy przejadą najwyższe partie Alp szwajcarskich i francuskich. Priorytetem dla całego zespołu jak zawsze będzie bezpieczeństwo. Jedziemy kilka tysięcy kilometrów nie tylko, żeby zebrać środki na pomoc dzieciom, ale również by dawać przykład odpowiedzialnej jazdy i dyscypliny, która jest niezbędna w tak dużej grupie pojazdów – podkreśla dyrektor generalny wyprawy Marcin Małysz.

Po dotarciu do Normandii uczestników czekają dwa dni przerwy. Swoją podróż wznowią w Warszawie 9 lipca, skąd udadzą się na północ Polski, by następnie wzdłuż wschodniej granicy, przez Bieszczady dotrzeć na Śląsk. Finisz zaplanowano tradycyjnie na Rynku w Krakowie 15 lipca.

Według danych policji od trzech lat roczna liczba wypadków z udziałem dzieci i młodzieży jest podobna. Tendencja jest optymistyczna, bo spadkowa, ale Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci stawia sobie za cel wsparcie systemu i przyspieszenie procesu poprawy bezpieczeństwa.

Środki zebrane podczas wyprawy poprzez Fundację Polskiego Związku Motorowego oraz Fundację TVP trafiają do dzieci poszkodowanych w wypadkach, wspierając ich powrót do zdrowia. Fundacja Intercars oraz Stars4Stars biorą na tapet edukację oraz prewencję, realizując programy grantowe oraz ucząc odpowiedzialnych zachowań podczas wydarzeń i pikników.

– Nasz wysiłek kieruje się przede wszystkim w stronę uczenia empatii. Angażowania jak największej liczby ludzi, firm, instytucji w pomoc dzieciom oraz proces poprawy bezpieczeństwa na drogach. Przed rokiem w lipcu aktywnie włączyliśmy się w konsultację ustawy o wprowadzeniu obowiązku noszenia kasków dla dzieci. To nasz ogromny sukces, bo obowiązuje ona od 6 czerwca i jestem przekonany, że uratuje zdrowie i życie wielu tysięcy młodych ludzi – mówi Rafał Sonik, zwycięzca Rajdu Dakar i jeden z inicjatorów Wielkiej Wyprawy Maluchów dla Dzieci.

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Jak co roku organizatorzy współpracują z portalem „Zrzutka.pl”, gdzie została założona zbiórka pieniędzy. Dodatkowo każda drużyna będzie miała swoją „Puchę dla Malucha”. Będzie to jedyny element rywalizacji między uczestnikami, którzy nie ścigają się na drodze, tylko w wirtualnej rywalizacji o to, kto zbierze więcej dla Dzieci! Każdy może wesprzeć cel Wyprawy, wpłacając nawet niewielką kwotę na: https://zrzutka.pl/wwm.

Podczas wyprawy będą odbywać się również licytacje przedmiotów przekazanych przez znanych uczestników wyprawy oraz firmy wspierające inicjatywę. W części polskiej odbędzie się również siedmiodniowy stream charytatywny z Malucha prowadzony przez streamerkę Kasix.

Jak Maluchy pomagają dzieciom. Najmłodsi wciąż najbardziej zagrożeni

Statystyki, które publikuje policja, mogą budzić przerażenie. Co roku na naszych drogach ma miejsce ok. 3000 wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. To nie tylko wypadki samochodowe, to również potrącenia pieszych i rowerzystów oraz rosnąca plaga ostatnich lat – zdarzenia z udziałem hulajnóg elektrycznych, których w 2025 r. było już 1160. System w tym zakresie potrzebuje wsparcia, bo liczby od lat niemal stoją w miejscu.

Choć 2025 r. według statystyk policyjnych był najbezpieczniejszym rokiem na polskich drogach w historii pomiarów, to spadki liczb są wciąż niewielkie. Tendencja oczywiście jest właściwa, ale bez zaangażowania organizacji pozarządowych może bardzo szybko się odwrócić. Jedną z takich inicjatyw, które wzięły na cel poprawę bezpieczeństwa na drogach, jest Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci.

W 2023 r. pierwsza wyprawa dojechała z Krakowa do Monte Carlo i z powrotem, rok później dotarła do Monte Cassino, a w 2025 r. okrążyła Bałtyk. Szybko opracowano najbardziej skuteczny model wykorzystywania zebranych środków, tak, by trafiały do najbardziej potrzebujących osób oraz pracowały na stopniową poprawę bezpieczeństwa na drogach. Tym sposobem zaangażowano w działania fundacje.

Fundacja Polskiego Związku Motorowego dzieciom po wypadkach finansuje turnusy rehabilitacyjne, leczenie, a także refunduje sprzęt do rehabilitacji domowej, który w wielu przypadkach jest nieodzowny. Jak wspomina Cezary Droszcz, prezes Fundacji PZM, ich możliwości pomocy zwiększyły się kilkukrotnie, jednak problem leży gdzie indziej, a mianowicie w dotarciu do potrzebujących.

– Mimo że wykorzystujemy wszystkie struktury wojewódzkie Polskiego Związku Motorowego, że staramy się przy każdej okazji kontaktu z mediami o tym mówić, że dokładna informacja jest na stronie internetowej PZM, liczba zgłaszających się do nas osób jest ciągle mniej więcej taka sama. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci, które co roku ulegają wypadkom, czujemy niedosyt związany ze skutecznością dotarcia do wszystkich potrzebujących – zauważa Cezary Droszcz.

Według szacunków, spośród dzieci, które co roku są ranne w wyniku wypadków, aż 300-500 wymaga poważniejszej interwencji lub długotrwałego leczenia. Wciąż przyznawane są kolejne dofinansowania i granty, ale pojawia się pytanie, skąd wynika mała liczba zgłoszeń. Wielokrotnie odpowiedzią jest niewiedza lub wstyd przed zgłoszeniem się o pomoc. Wiele z wypadków dotyczy małych miejscowości i osób wykluczonych cyfrowo.

W 2026 r. inicjatywa zebrała niemal sześć milionów zł. Środki te są zabezpieczone i czekają, żeby pomagać lepiej, skuteczniej, korzystając ze wsparcia lokalnych instytucji, takich jak straż pożarna.

Zwolnij, myśl, bądź odpowiedzialny

Stara maksyma mówi: lepiej zapobiegać, niż leczyć. Dlatego równie ważna, jak pomoc poszkodowanym w wypadkach, jest edukacja oraz prewencja. W tej kwestii ścieżki przeciera Fundacja Intercars. W 2024 r. z Wielkiej Wyprawy Maluchów dla Dzieci otrzymała ona do zagospodarowania 700 tysięcy zł i podwoiła tę kwotę. Rok później był to już milion zł, który także podwojono. Tym samym już 2 700 000 zł trafiło do programu grantowego „Drogowskaz”, a kolejny 1 600 000 zł (podwojone 800 tys. zł z wyprawy 2026) czeka już, by zostać rozdysponowanym na konkretne projekty edukacyjne.

Przed laty tylko zawodowi kolarze byli w stanie rozwinąć prędkości rzędu 50 km/godz. Dziś może to zrobić każde dziecko na rowerze czy hulajnodze z napędem elektrycznym. To niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo Rafał Sonik

Efekt? Aż 88 zrealizowanych programów edukacyjnych oraz prewencyjnych, polegających na przebudowie małej infrastruktury drogowej wspierającej bezpieczeństwo (oświetlenie pasów, progi i linie zwalniające przy szkołach i przedszkolach). Ponad 40 000 dzieci i 5000 dorosłych w całej Polsce wzięło udział w warsztatach i lekcjach z zakresu bezpieczeństwa na drodze, odpowiedzialnych zachowań czy udzielania pierwszej pomocy.

W drogę ruszyły również Maluchy, a dokładnie edukacyjna naczepa Young&Safe, która od roku przemieszcza się po Polsce. To innowacyjny projekt łączący rozbudowane „miasteczko rowerowe” do nauki poruszania się na drodze z nowymi technologiami. Jeździ z nim sześciu wykwalifikowanych szkoleniowców, którzy w nowatorski, niestandardowy sposób uczą dzieci i starszych, jak być bezpiecznym na drodze.

Ostatni z wymienionych elementów to wielki sukces organizatorów Wielkiej Wyprawy Maluchów, którzy pracowali i opiniowali ustawę, nad którą Sejm zaczął pracę w lipcu 2025 r. Dotyczyła ona obowiązku noszenia kasków przez dzieci na rowerach i hulajnogach do 16 roku życia. Weszła w życie 3 czerwca 2026 r., co jest przełomową zmianą, prowadzącą do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

– Przed laty tylko zawodowi kolarze byli w stanie rozwinąć prędkości rzędu 50 km/godz. Dziś może to zrobić każde dziecko na rowerze czy hulajnodze z napędem elektrycznym. To niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo, a na nas nakłada odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Dlatego jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy pracowali nad wprowadzeniem tej ustawy. Dzięki niej damy co roku setkom dzieci szansę na przeżycie – podkreśla Rafał Sonik.