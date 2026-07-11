Thomsen nie jest w tym roku nawet stałym uczestnikiem cyklu. W Szwecji wystąpił z powodu kontuzji trzech podstawowych zawodników GP – Dana Bewleya, Jacka Holdera i Fredrika Lindgrena. Z okazji, by się pokazać, skorzystał w znakomitym stylu. W fazie zasadniczej nie błyszczał, choć konsekwentnie zbierał punkty. Zaskoczył najpierw w półfinale, znakomicie rozgrywając po szerokiej pierwszy łuk. Podobny manewr powtórzył w finale, startując z niekorzystnego pola pod bandą. Gdy faworyci skupili się na walce przy krawężniku, Duńczyk wyprzedził wszystkich po zewnętrznej i niezagrożony pomknął do mety.

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Tegoroczne Grand Prix ma niezwykły przebieg – każdy z sześciu turniejów wygrał inny zawodnik. Dla Thomsena była to pierwsza wygrana od 2022 r., gdy zwyciężył w Gorzowie Wielkopolskim.

Niespodzianka w finale była tym większa, że wcześniej na torze niepodzielnie rządził Robert Lambert. Brytyjczyk wygrał wszystkie swoje biegi w części zasadniczej. Bezpośrednio do finału awansował razem z Bartoszem Zmarzlikiem. Polak, ostatecznie trzeci na koniec Grand Prix Szwecji, powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej nad Bradym Kurtzem. Australijczyk drugi raz z rzędu finiszował tuż za podium. Traci do obrońcy tytułu pięć punktów, a sam nad trzecim Lambertem ma 12 pkt. przewagi. Jeśli któryś z liderów nie złapie kontuzji, to między tą trójką powinna się rozstrzygnąć rywalizacja o medale. Czwarty Michael Jepsen Jensen ma do Brytyjczyka aż 15 pkt. straty.

Grand Prix Szwecji w Malilli Wyniki 1. Anders Thomsen (Dania) 8+3 (3,1,1,3,0) + 1. miejsce w finale – 20 pkt. GP

2. Robert Lambert (Wielka Brytania) 15 (3,3,3,3,3) + 2. miejsce w finale – 18

3. Bartosz Zmarzlik (Polska) 12 (2,3,3,1,3) + 3. miejsce w finale – 16

4. Brady Kurtz (Australia) 10+3 (3,2,3,1,1) + 4. miejsce w finale – 14

5. Andžejs Ļebedevs (Łotwa) 10+2 (2,3,2,2,1) - 12

6. Patryk Dudek (Polska) 9+2 (2,2,3,2,0) - 11

7. Leon Madsen (Dania) 7+1 (0,0,2,2,3) - 10

8. Kim Nilsson (Szwecja) 7+1 (3,1,0,1,2) - 9

9. Dominik Kubera (Polska) 9+0 (1,3,0,3,2) - 8

10. Jan Kvěch (Czechy) 7+0 (2,2,d,0,3) - 7

11. Kacper Woryna (Polska) 7 (1,0,2,2,2) - 6

12. Michael Jepsen Jensen (Dania) 5 (1,0,0,3,1) - 5

13. Max Fricke (Australia) 5 (0,1,2,0,2) - 4

14. Jason Doyle (Australia) 4 (1,2,1,0,w) - 3

15. Nazar Parnicki (Ukraina) 2 (0,1,1,0,0) - 2

16. Kai Huckenbeck (Niemcy) 2 (0,0,1,1,w) - 1

Kolejną rundę cyklu zaplanowano na 1 sierpnia w Łodzi. Będzie to debiut tego miasta w Grand Prix.