Zmarzlik z 13 punktami wygrał fazę zasadniczą, wchodząc bezpośrednio do finału razem z Maxem Frickem, który zaczął od zera, ale później królował na jednym ze swoich ulubionych torów. Z półfinałów awans uzyskali Jack Holder i Brady Kurtz, co oznaczało, że polski mistrz za rywali w decydującym biegu będzie miał koalicję Australijczyków.

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Nie miał szans przejechać z nimi nawet pół okrążenia. Jadąc z najbardziej zewnętrznego pola, dobrze wyszedł ze startu i starał się jechać pod bandą, najkorzystniejszą ścieżką po opadach, które nawiedziły Manchester przed półfinałami. Na wyjściu jak spod ziemi wyrósł jednak przed nim Fricke, wynoszący się spod krawężnika. Zmarzlik gwałtownie wyhamował i położył motocykl, a sędzia wykluczył go z powtórki. W niej Fricke błyskawicznie uciekł rywalom i po raz trzeci w karierze wygrał rundę Grand Prix.

W Manchesterze wystąpiło jeszcze dwóch Polaków. Patryk Dudek po solidnym występie odpadł w półfinale. Kacper Woryna, sensacyjny zwycięzca inauguracji Grand Prix w Landshut, do piątku wicelider klasyfikacji generalnej, zaczął od zwycięstwa, ale w dwóch kolejnych wyścigach przyjechał do mety ostatni. Po dwójce w swoim następnym biegu wciąż miał szanse na miejsce w czołówce. Stracił je szaloną jazdą w 18. odsłonie turnieju. Zbyt mocno szarżował najpierw pod bandą, później ostro wszedł pod Leona Madsena, powodując jego i swój upadek. W polskiej lidze za podobną akcję przypuszczalnie otrzymałby czerwoną kartkę.

Grand Prix Czech w Pradze Wyniki 1. Max Fricke (Australia) 12 (0,3,3,3,3) + 1. miejsce w finale – 20 pkt. GP

2. Brady Kurtz (Australia) 10+3 (2,3,2,0,3) + 2. miejsce w finale – 18

3. Jack Holder (Australia) 11+3 (2,3,3,2,1) + 3. miejsce w finale – 16

4. Bartosz Zmarzlik (Polska) 13 (3,2,2,3,3) + wykluczenie w finale – 14

5. Robert Lambert (Wielka Brytania) 10+2 (1,2,3,1,3) – 12

6. Michael Jepsen Jensen (Dania) 9+2 (1,1,2,3,2) – 11

7. Anders Thomsen (Dania) 9+1 (2,3,3,1,0) – 10

8. Patryk Dudek (Polska) 9+1 (3,2,1,1,2) – 9

9. Leon Madsen (Dania) 7+0 (1,0,1,3,2) – 8

10. Jason Doyle (Australia) 7+0 (3,1,1,1,1) – 7

11. Andžejs Ļebedevs (Łotwa) 7 (1,0,2,2,2) – 6

12. Jan Kvěch (Czechy) 6 (2,1,0,2,1) – 5

13. Kacper Woryna (Polska) 5 (3,0,0,2,w) – 4

14. Tom Brennan (Wielka Brytania) 2 (0,2,0,0,0) – 3

15. Kai Huckenbeck (Niemcy) 2 (0,1,0,0,1) – 2

16. Nazar Parnicki (Ukraina) 1 (0,0,1,0,0) – 1

Runda w Manchestrze zapisała się w historii jako trzecia, podczas której całe podium zajęli zawodnicy z jednego kraju. Po raz pierwszy jednak byli to Australijczycy. Wcześniej dwukrotnie – w 2010 r. w Toruniu i w 2017 r. w Daugavpils – pierwsze trzy miejsca zajmowali reprezentanci Polski.

„Rewanżowy” turniej w Manchesterze już jutro. Od dwóch lat brytyjska część cyklu odbywa się w formie podwójnej rundy, dzień po dniu. W klasyfikacji generalnej Zmarzlik, obrońca tytułu, ma już tylko punkt przewagi nad Kurtzem, aktualnym wicemistrzem, który przed rokiem do ostatniej chwili gonił Polaka w walce o złoto.