Zmarzlik miał słabszą niż zwykle fazę zasadniczą. Wygrał w niej tylko jeden bieg, finalnie zgromadził 10 punktów i zajmował dopiero 5. miejsce. Do finału musiał się przebijać przez bieg ostatniej szansy (LCQ), w którym jednak zwyciężył bez problemów, wreszcie pokazując swoją szybkość.

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Fazę zasadniczą dość niespodziewanie wygrał Michael Jepsen Jensen przed Bradym Kurtzem. Od początku obaj jechali tak dobrze i tak równo, że pewni bezpośredniego awansu do finału byli już po czterech seriach fazy zasadniczej. Stawkę finału uzupełnił, tak jak dzień wcześniej, Jack Holder.

Finał był fenomenalny. Z pierwszego łuku na prowadzeniu wyszedł Jepsen Jensen. Po pierwszym okrążeniu prowadził już jednak Zmarzlik i wydawało się, że Polak pewnie dowiezie wygraną. Nic z tego, bo do roboty wziął się Kurtz, początkowo jadący na ostatnim miejscu. W znakomitym stylu objechał Polaka, później wszedł jeszcze pod niego Duńczyk, a w pewnym momencie obrońca tytułu jechał nawet czwarty! Odbił jednak trzecie miejsce Holderowi, co może mieć duże znaczenie w kontekście całego sezonu.

Zmarzlik stracił bowiem prowadzenie w klasyfikacji generalnej na rzecz Kurtza, a już w ubiegłym roku pojedynek tych żużlowców rozstrzygał się „na żyletki”. Polak na koniec sezonu, po rozegraniu 10 turniejów, wyprzedził rywala o zaledwie 1 punkt. Trudno w to uwierzyć, ale Zmarzlik, choć 12. raz z rzędu awansował do finału, nie wygrał żadnej rundy od 12 miesięcy. Ostatni raz dokonał tego właśnie przed rokiem w Manchesterze.

W sobotę ósme miejsce zajął Kacper Woryna, a do półfinałów nie awansował Patryk Dudek. Kolejna runda za dwa tygodnie we Wrocławiu, na „domowym” torze Kurtza w polskiej lidze.

Grand Prix Wielkiej Brytanii w Manchesterze (II) Wyniki 1. Brady Kurtz (Australia) 12 (3,3,3,3,0) + 1. miejsce w finale

2. Michael Jepsen Jensen (Dania) 14 (2,3,3,3,3) + 2. miejsce w finale

3. Bartosz Zmarzlik (Polska) 10+3 (1,2,3,2,2) + 3. miejsce w finale

4. Jack Holder (Australia) 10+3 (3,2,2,0,3) + 4. miejsce w finale

5. Max Fricke (Australia) 9+2 (2,0,1,3,3) – 12

6. Jason Doyle (Australia) 7+2 (1,3,0,2,1) – 11

7. Jan Kvěch (Czechy) 10+1 (3,1,2,1,3) – 10

8. Kacper Woryna (Polska) 8+1 (3,1,1,1,2) – 9

9. Kai Huckenbeck (Niemcy) 8+0 (0,3,3,0,2) – 8

10. Robert Lambert (Wielka Brytania) 8+0 (2,2,2,1,1) – 7

11. Leon Madsen (Dania) 7 (0,1,2,2,2) – 6

12. Patryk Dudek (Polska) 5 (1,0,0,3,1) – 5

13. Anders Thomsen (Dania) 4 (1,2,0,1,0) – 4

14. Andžejs Ļebedevs (Łotwa) 4 (0,0,1,2,1) – 3

15. Tom Brennan (Wielka Brytania) 3 (2,1,0,0,0) – 2

16. Nazar Parnicki (Ukraina) 1 (0,0,1,0,0) – 1