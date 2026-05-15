Patryk Budniak po niedzielnym wypadku został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Przeszedł tam skomplikowaną operację kręgosłupa oraz obu kończyn dolnych. Został też wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Dobre informacje w sprawie stanu zdrowia Patryka Budniaka

W czwartek 14 maja wieczorem pojawiły się pierwsze „jeszcze ostrożnie pozytywne” informacje na temat stanu zdrowia młodego sportowca. Przekazał je Start Gniezno za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Nasz zawodnik jest stopniowo wybudzany ze śpiączki farmakologicznej i reaguje na kontakt z bliskimi. Pojawiły się również pierwsze sygnały dotyczące czucia w nogach, co daje nadzieję w dalszej walce o zdrowie” – podkreślił w facebookowym wpisie klub, dodając, że sportowiec pozostaje pod stałą opieką lekarzy.

Klub zapewnił, że będzie na bieżąco informował o stanie zdrowia Patryka Budniaka. Podziękował również za wsparcie dla zawodnika i jego rodziny. Ponadto przypomniał, że cały czas trwa zbiórka na rzecz sportowca. „Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie, rehabilitację oraz pomoc dla Patryka i jego rodziny w tym niezwykle trudnym czasie” – czytamy na stronie internetowej zbiórki.

Wypadek Patryka Budniaka

Do wypadku Patryka Budniaka doszło w niedzielę 10 maja w Gnieźnie w czasie meczu 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej między Ultrapur Omega a Śląskiem Świętochłowice.

W czasie 12. wyścigu na wejściu w drugi łuk pierwszego okrążenia Patryk Budniak zaczepił się motocyklem z Leonem Szlegielem. W efekcie zawodnik Ultrapur Omega najpierw uderzył w dmuchaną bandę, a następnie wyleciał poza tor i z dużą siłą uderzył w stojącego busa. Na miejsce wypadku wezwany został śmigłowiec LPR. Po wypadku sędzia zakończył mecz, który drużyna z Gniezna wygrała 43:23.