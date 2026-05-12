O sukcesie Polaka poinformował w mediach społecznościowych Polski Związek Alpinizmu. 

Bartek Ziemski pokonał Lhotse i zjechał ze szczytu na nartach

„Najświeższe info! Bartek Ziemski zjechał na nartach z Lhotse!” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku przez Polski Związek Alpinizmu. 

Jak przekazano w krótkim komunikacie, Polak pokonał trasę bez odpinania nart, korzystając jedynie z drabiny na lodowcu Khumbu Icefall. „Bez odpięcia nart – »niestety« jak sam wspomina z użyciem drabiny na Icefallu” – wskazano. 

Wspomniany Lodospad Khumbu (Khumbu Icefall) to niebezpieczna, stroma formacja lodowa położona w Himalajach, na południowej drodze na Mount Everest (nepalska strona), między Obozem Bazowym a Obozem I. Znajduje się na wysokości około 5500 m n.p.m. i jest jedną z pierwszych i najtrudniejszych przeszkód dla himalaistów.

Andrzej Bargiel (ur. 18 kwietnia 1988 w Rabce) – polski narciarz wysokogórski (skialpinista), biegac
Kim jest Bartek Ziemski? Sukcesy polskiego skialpinisty

Bartek Ziemski jest narciarzem, alpinistą i członkiem Klubu Wysokogórskiego Sakwa. To już ósmy zjazd sportowca z ośmiotysięcznika i kolejny ważny sukces w jego karierze.

Swoje pierwsze ośmiotysięczniki Ziemski zdobył w 2022 r. w Karakorum, działając w ramach Beskid Expedition Team. Wówczas wszedł na Broad Peak i Gasherbrum II, a następnie zjechał z obu szczytów na nartach. Z drugiej góry dokonał zjazdu jako pierwszy Polak.

Ziemski zjechał później także z Annapurny (2023), Dhaulagiri (2023), Makalu (2024), Kanczendzongi (2024) i Manaslu (2025). 

Lhotse to ośmiotysięcznik o wysokości 8516 m n.p.m., czwarty co do wysokości szczyt Ziemi. Znajduje się on w środkowej części Himalajów Wysokich, na granicy Nepalu i Chin. Góra nie miała miejscowej nazwy ani w Tybecie, ani w Nepalu. W 1921 r. Charles Howard-Buy ochrzcił górę nazwą Lhotse, oznaczającą po tybetańsku „Południowy Szczyt”, gdyż znajduje się ona na południe od Everestu, oddzielona od niego Przełęczą Południową. Południowa ściana Lhotse – licząca 3200 metrów wysokości – jest jednym z największych urwisk ścianowych w Himalajach. Na tej właśnie ścianie w 1989 zginął polski himalaista Jerzy Kukuczka.