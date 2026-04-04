Ekstraklasa świąteczną kolejkę kończy w poniedziałek. Na pierwszy plan wybija się spotkanie Pogoni Szczecin z Legią.
Wiosna w pełni, więc dobrą pogodę wykorzystują piłkarze, którzy wracają na ligowe boiska po przerwie reprezentacyjnej. Gra PKO BP Ekstraklasa, hiszpańska La Liga, toczą się mecze Pucharu Anglii. Zadowoleni będą kibice ligi NBA i fani hokeja spod znaku NHL.
Najwięcej uwagi skupia sobotnie starcie ligowe Atletico Madryt i Barcelony, pierwsze z trzech w najbliższych tygodniach, bo dwa kolejne odbędą się w ramach Ligi Mistrzów.
Barcelona przyjeżdża do Madrytu jako lider rozgrywek i nie przegrała od kilku spotkań. W bramce Katalończyków raczej nie stanie Wojciech Szczęsny, bo Joan Garcia zdążył się wyleczyć. Robert Lewandowski pewnie wejdzie z ławki rezerwowych. Mecz rozpocznie się o 21.00.
Kibice piłkarscy będą mieli naprawdę duży wybór, bo jeśli ktoś woli rozgrywki angielskie, to będzie mógł śledzić o tej samej porze starcie Southampton z Arsenalem w Pucharze Anglii. Oczywiście, można też wybrać zmagania polskich piłkarzy, bo o 20.15 zaczyna się mecz, w którym Jagiellonia podejmie Lecha Poznań. Porażka może dla gospodarzy oznaczać koniec marzeń o mistrzostwie Polski.
Godzina 21.00 w sobotę to też pora, w której przed monitorami siądą fani ligi NBA. Denver Nuggets podejmą San Antonio Spurs. Czy Nikola Jokić zdoła przechytrzyć giganta z Francji Victora Wembanyamę, który wykorzystuje swój wzrost i ogromny zasięg ramion, i jest w stanie zablokować niemal każdy rzut.
W Wielkanoc wydarzeń sportowych będzie trochę mniej, ale to nie znaczy, że zabraknie emocji. O 16.30 o półfinał Pucharu Anglii zagrają West Ham United i Leeds. Ekstraklasa w wielkanocną niedzielę tradycyjnie ma przerwę i dokańcza kolejkę w poniedziałek. Tutaj na pierwszy plan wybija się spotkanie Pogoni Szczecin z Legią. Porażka warszawian będzie dla nich kolejnym krokiem w stronę spadku.
Grają też siatkarze. W PlusLidze trwają właśnie starcia ćwierćfinałowe. Już w Wielką Sobotę rusza natomiast sezon w żużlowej Metalkas 2. Ekstralidze. Rozgrywki PGE Ekstraligi rozpoczną się za tydzień.
