Wiosna w pełni, więc dobrą pogodę wykorzystują piłkarze, którzy wracają na ligowe boiska po przerwie reprezentacyjnej. Gra PKO BP Ekstraklasa, hiszpańska La Liga, toczą się mecze Pucharu Anglii. Zadowoleni będą kibice ligi NBA i fani hokeja spod znaku NHL.

Reklama Reklama

Najwięcej uwagi skupia sobotnie starcie ligowe Atletico Madryt i Barcelony, pierwsze z trzech w najbliższych tygodniach, bo dwa kolejne odbędą się w ramach Ligi Mistrzów.

Sportowe atrakcje w telewizji. Atletico – Barcelona i Puchar Anglii

Barcelona przyjeżdża do Madrytu jako lider rozgrywek i nie przegrała od kilku spotkań. W bramce Katalończyków raczej nie stanie Wojciech Szczęsny, bo Joan Garcia zdążył się wyleczyć. Robert Lewandowski pewnie wejdzie z ławki rezerwowych. Mecz rozpocznie się o 21.00.

Kibice piłkarscy będą mieli naprawdę duży wybór, bo jeśli ktoś woli rozgrywki angielskie, to będzie mógł śledzić o tej samej porze starcie Southampton z Arsenalem w Pucharze Anglii. Oczywiście, można też wybrać zmagania polskich piłkarzy, bo o 20.15 zaczyna się mecz, w którym Jagiellonia podejmie Lecha Poznań. Porażka może dla gospodarzy oznaczać koniec marzeń o mistrzostwie Polski.

Godzina 21.00 w sobotę to też pora, w której przed monitorami siądą fani ligi NBA. Denver Nuggets podejmą San Antonio Spurs. Czy Nikola Jokić zdoła przechytrzyć giganta z Francji Victora Wembanyamę, który wykorzystuje swój wzrost i ogromny zasięg ramion, i jest w stanie zablokować niemal każdy rzut.

Wielkanocny poniedziałek w tv. Legia broni się przed spadkiem

W Wielkanoc wydarzeń sportowych będzie trochę mniej, ale to nie znaczy, że zabraknie emocji. O 16.30 o półfinał Pucharu Anglii zagrają West Ham United i Leeds. Ekstraklasa w wielkanocną niedzielę tradycyjnie ma przerwę i dokańcza kolejkę w poniedziałek. Tutaj na pierwszy plan wybija się spotkanie Pogoni Szczecin z Legią. Porażka warszawian będzie dla nich kolejnym krokiem w stronę spadku.

Grają też siatkarze. W PlusLidze trwają właśnie starcia ćwierćfinałowe. Już w Wielką Sobotę rusza natomiast sezon w żużlowej Metalkas 2. Ekstralidze. Rozgrywki PGE Ekstraligi rozpoczną się za tydzień.

Sportowe święta w tv

Sobota

14.00 Metalkas 2. Ekstraliga: Moonfin Magnus Ostrów Wlkp. – Hunters PSŻ Poznań (Canal+ Sport 5)

16.30 Metalkas 2. Ekstraliga: ZKS Stal Rzeszów – H.Skrzydlewska Orzeł Łódź (Canal+ Sport 5)

20.00 PlusLiga siatkarzy: PGE GiEK Skra Bełchatów – Bogdanka LUK Lublin (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

20.15 PKO BP Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok – Lech Poznań (Canal+ Sport 3)

21.00 La Liga: Atletico Madryt – Barcelona (Canal+ Sport)

21.00 Puchar Anglii: Southampton – Arsenal (TVP Sport)

21.00 NBA: Denver Nuggets – San Antonio Spurs (tvpsport.pl)

Niedziela

16.30 Metalkas 2. Ekstraliga: Polonia Piła – Innpro ROW Rybnik (Canal+ Sport 5)

17.30 Puchar Anglii: West Ham – Leeds (TVP Sport)

19.00 Metalkas 2. Ekstraliga: Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Cellfast Wilki Krosno (Canal+ Sport 5)

19.30 NHL: Detroit Red Wings – Minnesota Wild (TVP Sport)

Poniedziałek