Żużel. „Dwa mecze i impreza”. W weekend ostatnia runda Grand Prix i finał PGE Ekstraligi

Tu faworytów już trudniej wskazać – Stal w tym sezonie wygrała z Apatorem cztery razy – u siebie i na wyjeździe, zarówno w rundzie zasadniczej, jak i w ćwierćfinale, z którego torunianie, choć przegrani, awansowali dalej jako „lucky looser”. Mimo to Stal nie jest pewniakiem, bo w końcówce sezonu notuje zniżkę formy, szczególnie widoczną w przypadku jednego z liderów, Szymona Woźniaka. Atmosfera w Gorzowie po porażce w półfinale jest grobowa – w trybie nagłym rozwiązano umowę z zasłużonym trenerem Stanisławem Chomskim.



PGE Ekstraliga. Finał Orlen Oil Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław. Gdzie oglądać?

Przepis o „lucky looserze” obowiązuje trzeci (i ostatni) sezon, i za każdym razem korzystał z niego Apator. W zeszłym roku do tego stopnia, że zajął w PGE Ekstralidze trzecie miejsce. Powtórka nie jest wykluczona, podobnie jak w pojedynku o złoto. Motor z czterema zawodnikami z Grand Prix ponownie stawiany jest jako faworyt w rywalizacji ze Spartą. Dla wrocławskiego klubu już sam awans do finału jest osiągnięciem, biorąc pod uwagę, że pół sezonu jeździ on bez kontuzjowanego Taia Woffindena, a tuż przed rewanżowym półfinałem ze Stalą groźny wypadek miał Maciej Janowski.

- Jak jechałem w karetce, to byłem przekonany, że to koniec sezonu – mówił lider Sparty, nawiązując do kraksy, którą zaliczył tydzień temu w Chorzowie. - Poniedziałek był dniem, kiedy to wszystko zaczęło schodzić i organizm mówił: zapomnij. We wtorek pojawiła się jednak pozytywna energia. Spędziłem 17 godzin na rehabilitacji – opowiadał w środę przed kamerami Canal+ Sport. I zapowiedział, że prosto z meczu jedzie się rehabilitować dalej.

Choć nie wystąpią w roli faworytów, wrocławianie nie tracą rezonu. - Dwa dobre spotkania i idziemy na imprezę – zapowiedział trener Sparty Dariusz Śledź.