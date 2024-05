Zmarzlik startował w Grand Prix na PGE Narodowym już po raz ósmy. Choć po drodze cztery razy wywalczył mistrzostwo świata, to w stolicy nie wygrał jeszcze nigdy. Podobnie jak żaden Polak — najbliżej był Maciej Janowski, który w latach 2017-2018 zajmował drugie miejsce. Teraz dołączył do niego i najbardziej utytułowany w historii polski żużlowiec. — Jeździć przy takich trybunach to jest coś niesamowitego, megaciężko dla głowy, ale to wielki zaszczyt — mówił po zawodach, dziękując 50-tysięcznej publiczności. — Wielkie podziękowania dla was za to, że zrobiliście taką atmosferę. Jesteście cierpliwi, dziękuję bardzo za wsparcie — dodał.



Najlepszy w Warszawie okazał się tym razem Australijczyk Jason Doyle, który w lidze, w barwach GKM-u Grudziądz rozczarowuje, ale w mistrzostwach świata na razie prezentuje formę z 2017 roku, gdy wywalczył złoto w cyklu. Dwa tygodnie temu, na inaugurację SGP w Chorwacji był drugi. Teraz wygrał fazę zasadniczą, tylko raz oglądając plecy rywala (Fredrika Lindgrena, zeszłorocznego triumfatora, który tym razem zajął odległą pozycję), następnie półfinał, a w finale wygrał start i pomimo zażartych ataków Zmarzlika dowiózł zwycięstwo do mety. Polak ambitnie ścigał go przez cztery okrążenia, ale bez powodzenia.



Jason Doyle na podium Grand Prix na PGE Narodowym w Warszawie Foto: PAP/Leszek Szymański

Na najniższym stopniu podium w Warszawie stanął Brytyjczyk Robert Lambert, a ostatni w finale do mety dojechał Słowak Martin Vaculik. W finałowej stawce nie znalazł się żaden z wcześniejszych triumfatorów stołecznej rundy.



Speedway Grand Prix na stadionie PGE Narodowym. Udany występ Szymona Woźniaka

Mimo braku zwycięstwa, Zmarzlik może uznać Grand Prix na PGE Narodowym za udane, podobnie jak Szymon Woźniak. Drugi najlepszy z Polaków awansował do półfinału, w którym jednak był ostatni, choć początkowo jechał na drugim miejscu, za Zmarzlikiem, na trzecim okrążeniu wcisnął się przed niego Vaculik, z czego skorzystał jeszcze Daniel Bewley. — Trochę brakuje cwaniactwa, orientacji w terenie, trochę się jeszcze gubię, jak jechać po równaniu toru — przyznał po zawodach żużlowiec Stali Gorzów. — Jestem zadowolony, choć wiem, że stać mnie na więcej. Jest potencjał we mnie, w sprzęcie i w teamie — podkreślił przed kamerami Eurosportu.