Populacja mam rosła, więc temat płatnego urlopu macierzyńskiego wracał jak refren. Taki mają chociażby koszykarki WNBA czy piłkarki brytyjskiej Women's Super League. Teraz dostaną go tenisistki, ale nie wszystkie. Przywilej – jak informuje „The Athletic” - obejmie zawodniczki, która w ciągu roku przed przerwą zagrały w minimum ośmiu turniejach WTA (w tym co najmniej czterech rangi 250, co dla najlepszych może być akurat przeszkodą) albo 24 w ciągu 36 miesięcy.

Saudyjczycy inwestują w kobiecy tenis. Teraz zapłacą mamom

Dyskusje budzi fakt, że program sfinansuje akurat Państwowy Fundusz Inwestycyjny (PIF), którym w praktyce zarządza saudyjski książę koronny i faktyczny władca królestwa Mohammed Bin Salman. Mowa bowiem o kraju, gdzie kobieta wciąż musi mieć męskiego opiekuna, a „Personal Status Law", który miał być prozachodnią, kulturową rewolucją - jak zauważa ”Amnesty International” - utrwala nierówności i podporządkowuje kobiety mężczyznom, tworząc bariery w zakresie małżeństw czy rozwodów. Kraj zajmuje 126. miejsce na 146 klasyfikowanych w zestawieniu Global Gender Gap.

Słyszałam o sportwashingu milion razy. Lepiej przyjeździe i zobaczcie, co robimy. Bądźcie częścią zmiany Arij Mutabagani

Nie przeszkadza to Saudyjczykom rozszerzać współpracy z WTA. PIF już wcześniej był partnerem tytularnym kobiecego rankingu, a w ubiegłym roku Rijad po raz pierwszy zorganizował WTA Finals. „Wierzymy, że właściwą rzeczą jest otwieranie nowych możliwości przed kobietami do profesjonalnego uprawiania tenisa w różnych krajach, oraz dostarczenie publiczności okazji do zobaczenia najlepszych zawodniczek na świecie” - wyjaśniała wówczas WTA.