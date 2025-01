Australian Open. Iga Świątek nie marnuje czasu, na korcie w Melbourne spędziła tylko sześć godzin

Niewykluczone, że Amerykankę w trakcie seta z równowagi wytrąciła sędzia, która popełniła błąd w piątym gemie. Świątek dopadła wówczas do skrótu i zanim odegrała piłkę, ta odbiła się od kortu dwukrotnie. Navarro miała słuszne pretensje – nie do Polki, co podkreśliła także na konferencji, lecz do prowadzącej mecz Evy Asderaki – a nasza tenisistka objęła prowadzenie 3:2.

Więcej gemów Świątek już rywalce nie oddała. - Mecz był trudniejszy niż wskazuje wynik – przyznała Polka uczciwe w trakcie wywiadu na korcie, a później napisała na obiektywie kamery: „Idziemy po więcej”. Ma prawo do takich planów. 23-latka do półfinału turnieju w Melbourne awansowała po raz drugi w karierze, ale jeszcze nigdy podczas Australian Open nie wyglądała tak pewnie. Nie marnuje też czasu, bo w pięciu meczach spędziła na korcie zaledwie sześć godzin.

Australian Open. Kiedy i z kim zagra w półfinale Iga Świątek?

Polka w półfinale zmierzy się z Madison Keys, która pokonała 3:6, 6:3, 6:4 Elinę Switolinę. Amerykanka jest w formie – wygrała dziesięć meczów z rzędu, wyeliminowała z Australian Open Danielle Collins i Jelenę Rybakinę. 29-latka w półfinale turnieju Wielkiego Szlema wystąpi po raz siódmy. Do finału awansowała raz, w 2017 roku, ale przegrała wtedy w Nowym Jorku z rodaczką Sloane Stephens.

Świątek i Keys wyjdą na kort Rod Laver Arena w czwartek przed południem, zapewne ok. 11.30 czasu polskiego. To oznacza, że dla kibiców w naszym kraju kończą się bezsenne noce. Wcześniej – o 9:30 – swój półfinał zagrają przyjaciółki Aryna Sabalenka oraz Paula Badosa. Białorusinka broni tytułu, Hiszpania w półfinale turnieju wielkoszlemowego wystąpi zaś po raz pierwszy w karierze. Transmisje z Australian Open w Eurosporcie i na platformie Max.