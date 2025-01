Bezlitosna Iga Świątek. Pędzi przez Australian Open jak kolej wysokich prędkości

Uprawia z sukcesami sport, choć cierpi na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, co – jak sama mówi - powoduje powracający ból. To sprawia, że do kalendarza musi podchodzić ostrożnie. Nie może trenować i występować tak dużo, jak inni. Lys w poprzednim sezonie zagrała więc tylko 29 singlowych meczów: 16 w WTA Tour i 13 w imprezach ITF. Przechodziła kwalifikacje do Roland Garros, Wimbledonu oraz US Open, ale później za każdym razem odpadała w pierwszej rundzie.

- Nigdy nie czułam, że doświadczam jakiejś niesprawiedliwości – mówi, cytowana przez „L’Equipe”. - Widzę, jak trenują najlepsi i mogłabym się denerwować, że nie jestem w stanie robić rzeczy z taką samą intensywnością, ale nauczyłam się, aby nie patrzeć w talerz sąsiada. Muszę po prostu słuchać swojego ciała.

Urodziła się w Kijowie, do Niemiec przeprowadziła się jako dwulatka. Tata, który jest także jej trenerem, grał kiedyś dla Ukrainy w Pucharze Davisa. Mama, prawniczka, mówi po polsku, bo – jak zdradziła Lys w rozmowie z Szymonem Przybyszem – wychowywała się w naszym kraju. Niewykluczone więc, że przed meczem Lys powiedziała Świątek „cześć” albo „dzień dobry”. Później uprzejmości się jednak skończyły.

Australian Open. Kiedy i z kim zagra Iga Świątek w ćwierćfinale?

Świątek w ćwierćfinale, najprawdopodobniej w nocy z wtorku na środę czasu polskiego, zagra na Rod Laver Arena z Emmą Navarro lub Darią Kasatkiną. Amerykanka oraz Rosjanka w trakcie spotkania Polki z Niemką walczyły na John Cain Arena w meczu bogatym w emocje i przełamania.

To będzie pierwsza rozstawiona rywalka, z którą zmierzy się Świątek w Melbourne. Jeśli wygra, w półfinale czeka na nią Madison Keys lub Elina Switolina. Pierwsza wyeliminowała z Australian Open Danielle Collins i Jeleną Rybakiną, druga ma na rozkładzie Jasmine Paolini. Pozostałe pary ćwierćfinałowe tworzą Coco Gauff i Paul Badosa oraz Aryna Sabalenka i Anastasija Pawluczenkowa.