Australian Open. Trudne pytania do Igi Świątek i Jannika Sinnera

Polka, choć Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) wciąż ma prawo skierować jej sprawę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS), na razie może spać spokojnie. Takiego komfortu nie ma Jannik Sinner. WADA w sprawie jego uniewinnienia - źródłem pozytywnego wyniku kontroli miał być sprej z klostebolem, którego użył na skaleczenie fizjoterapeuta Giacomo Naldi - wniosła bowiem odwołanie. Przesłuchanie odbędzie się 16 lub 17 kwietnia.

- Oczywiście, że o tym myślę. Skłamałbym mówiąc, że jest inaczej. Niczego jednak nie zmienię, próbuję po prostu dobrze przygotować się do kolejnego występu. Nie zrobiłem nic złego i dlatego wciąż tutaj jestem – podkreśla Sinner. - Nie chcę się odnosić do tego, co mówią inni zawodnicy, bo najważniejsze, co uważają ludzie wokół mnie, którym ufam i którzy wiedzą dokładnie, co się stało.

Włoch od momentu, gdy dowiedzieliśmy się o tym, że złamał przepisy antydopingowe, daje na korcie dowody wyjątkowej odporności. Właściwie zapomniał, jak się przegrywa. Wygrał turniej w Szanghaju oraz US Open i ATP Masters. Odniósł 25 zwycięstw w 26 meczach, po tie-breaku w finale imprezy w Pekinie pokonał go jedyne Carlos Alcaraz. Świątek takiej passy jeszcze nie ma, wygrana nad Siniakową była dla niej piątą. Sposób na Polkę znalazła w tym czasie jedynie Gauff.