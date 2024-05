Kariera w cieniu oszustw. Wielka ucieczka Camili Giorgi

Ucieczka Camili Giorgi. Zniknęły meble, dywany i stół

Pierwszy etap Giorgi już ma za sobą. Wyjechała z Włoch do Stanów Zjednoczonych, a wraz z nią - ojciec, mama oraz dwaj bracia. Zrobili to nagle i po cichu. - Nie tylko opuścili lokal bez słowa, nie płacąc czynszu za sześć miesięcy, ale zniknęła z nimi połowa mebli – mówi w „Corriere della Sera” właścicielka willi Calenzano niedaleko Florencji, którą wynajmowała dla siebie oraz rodziny Giorgi.

Nie chodziło o zwykłe wyposażenie, lecz o zabytki. Zniknęły ponadto perskie dywany oraz ważący pół tony stół. – Mówimy o szkodach na kwotę od 50 do 100 tysięcy euro. Nie liczy się tylko wartość materialna, ale emocjonalna. To były pamiątki rodzinne - dodaje właścicielka.

Załamana właścicielka miała podobno korespondować z ojcem i trenerem zawodniczki Sergio Giorgim. Prosiła przynajmniej o to, żeby zwrócił meble. - Odpisał, że to przedmioty małej wartości. Nie wiem, co Camila jest winna państwu, ale wiem, co jest winna mi — mówi. Stracić mogła więcej, bo podobno część mebli dywanów znalazła w ogrodzie, jakby nie zmieściły się do ciężarówki.

Camila Giorgi pod pręgierzem. Kolejna rozprawa rusza latem

Giorgi prawdopodobnie dopuściła się kradzieży, a wcześniej unikała podatków. W ogóle nie złożyła deklaracji za ubiegły rok. „La Gazetta dello Sport” pisze zaś o wielu „lukach". Stawka jest wysoka, bo zarabiała dużo — tylko z kortu podniosła podczas kariery 6,5 miliona dolarów. Służby wciąż analizują wysokość jej zadłużenia wobec państwa. Tenisistka może być winna fiskusowi nawet pół mln euro.

Na sumieniu Giorgi ma też inne przewinienia. Na lato wyznaczony termin jej rozprawy w sprawie oszustwa, jakiego miała się dopuścić podczas pandemii. Tenisistka - i jej nieodłączna rodzina - sfałszowała certyfikaty szczepień, dzięki czemu mogła swobodnie podróżować po całym świecie.