Francuzi mieli mu długo za złe, że jest typowym Brytyjczykiem, który drwi ze swoich sąsiadów znad Kanału La Manche. Ale jeśli faktycznie tak było, to tak pokochał Tour de France, że trudno mu zarzucić jakąkolwiek złośliwość wobec gospodarzy. Francuska publiczność, przynajmniej dziś, go szanuje.

Ma natomiast wielu wrogów w peletonie. Jest sprinterem, a na finiszach toczy się walka wręcz, przepychanie łokciami, zajeżdżanie drogi. Wszystko po to, aby mieć najlepszą pozycję do walki o etapowy triumf na ostatnich metrach.

Dlaczego rywale nienawidzili Marka Cavendisha?

– Sprintera można porównać do żołnierza sił specjalnych. Nie ma czasu na zastanowienie się, musi od razu działać, postawi wszystko na jedną kartę nawet za cenę tego, że coś mu się stanie albo że go potępią, jeśli zagra nieczysto. Sprinter ma psychikę komandosa – mówił „Rzeczpospolitej” dyrektor Tour de Pologne, były kolarz Czesław Lang.

Cavendish faktycznie należał również do tych jednostek specjalnych, bo nie zaliczał się do niewiniątek. Grał ostro, bywał dyskwalifikowany, pokrzywdzeni lub pokonani rywale wręcz go nienawidzili, miał opinię kolarskiego chuligana. Ale kiedy już wygrywał, to najczęściej w sposób klarowny, bezdyskusyjny.