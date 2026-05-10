Tak zaciętego finału nie oglądaliśmy już dawno. Ostatni raz pięciu meczów do wyłonienia mistrza Polski trzeba było w sezonie 2012/2013, kiedy Asseco Resovia pokonała ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

Teraz nie brakowało zwrotów akcji i niewykorzystanych szans. Kiedy po pierwszym meczu w Sosnowcu wydawało się, że Aluron Warta się rozpędzi, przyszły dwa kolejne spotkania, w których lepsza była Bogdanka LUK Lublin, tracąc w sumie tylko jednego seta.

Bogdanka LUK Lublin nie obroniła tytułu

Drużyna Stephane’a Antigi mogła fetować już kilka dni temu we własnej hali, wśród ubranych na żółto tłumów kibiców, ale przegrała po zaciętym meczu i rywalizacja znów przeniosła się do Sosnowca.

To mogło dawać lekką przewagę ekipie z Zawiercia, która w sosnowieckiej hali rozgrywa swoje domowe mecze, ale tak naprawdę trudno było wskazać faworyta. Po jednej stronie byli Bartosz Kwolek, Aaron Russell, Jakub Popiwczak czy Bartłomiej Bołądź, po drugiej Wilfredo Leon, Mateusz Malinowski, libero Thales Hoss czy rozgrywający Marcin Komenda.

Po pierwszym secie wydawało się, że w tym finale zobaczymy kolejny zwrot akcji. Świetnie grał bułgarski środkowy Bogdanki Aleks Grozdanow, a goście rozbili gospodarzy 25:15.

To był jednak dopiero wstęp do emocji. Gospodarze się otrząsnęli, poprawili grę i nie pękli nawet, gdy po asie Leona było 16:14. Na wyższe obroty wskoczyli Mateusz Bieniek i Bołądź, którzy dali Aluronowi prowadzenie 22:18, a seta zakończył asem serwisowym Jurij Gładyr.

Statystyki pokazywały, że kiedy dobrze gra Jackson Young, to Bogdanka wygrywa, a kiedy kanadyjski przyjmujący obniża loty, to zaczyna brakować armat i pojawiają się kłopoty.

W trzeciej partii trener Antiga za Younga wpuścił wracającego po niesłusznym zawieszeniu za stosowanie dopingu Mikołaja Sawickiego, ale to nie odmieniło gry gości. Aluron Warta zemściła się za upokorzenie z pierwszej partii, wygrywając 25:14. Rozpędzonych gospodarzy już nie dało się zatrzymać. Zwycięstwo 25:21 przypieczętowało sukces gospodarzy.

Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Sukces trenera Michała Winiarskiego

Aluron Warta jest dowodem, że konsekwentna praca popłaca. Prezes Kryspin Baran rozwija drużynę, prowadząc ją od najniższych szczebli rozgrywkowych aż do PlusLigi. Potem były finały: najpierw zakończone na czwartym miejscu, następnie na drugim, aż wreszcie na najwyższym stopniu podium.

Ten medal to także wielki sukces Michała Winiarskiego, który był świetnym przyjmującym, a teraz okazuje się bardzo dobrym trenerem. Zdobył już złoto mistrzostw Polski, wprowadził reprezentację Niemiec na igrzyska olimpijskie i trudno powiedzieć, gdzie znajduje się pułap jego możliwości.