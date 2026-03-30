Marcin Janusz
Wicemistrz olimpijski w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego” przyznał, że długo odkładał decyzję o rozstaniu z kadrą, ale obecnie jego stan zdrowia nie pozwala mu na dalszą grę. Janusz otrzymał diagnozę zwłóknienia wątroby drugiego stopnia.
Siatkarz od lat ma problemy z plecami. W związku z tym przyjmował duże ilości leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, zwłaszcza podczas ostatnich igrzysk w Paryżu. Po zakończeniu sezonu olimpijskiego jego stan zdrowia jeszcze bardziej się pogorszył, a badania wykazały znacznie podwyższone markery wątrobowe.
Jak relacjonuje siatkarz, lekarze rozpoznali u niego zwłóknienie wątroby drugiego stopnia. Jest to stadium wymagające szybkiej reakcji i przede wszystkim wyeliminowania czynników, które doprowadziły do pogorszenia stanu zdrowia. Gdyby dalej funkcjonował w takim samym trybie, przy dużych obciążeniach i konieczności sięgania po leki, choroba mogłaby przejść w stan przewlekły. Janusz zaznacza, że postawiłoby to pod znakiem zapytania nie tylko jego występy w reprezentacji, ale również dalszą karierę klubową. Zwłóknienie drugiego stopnia można cofnąć, choć jest to długi proces, który może potrwać nawet kilka lat.
Janusz przekazał swoją decyzję trenerowi Nikoli Grbiciowi osobiście pod koniec lutego i, jak podkreśla, spotkał się ze zrozumieniem selekcjonera. Zaznacza też, że jego rezygnacja nie ma żadnego związku z osobą trenera.
Rozgrywający przyznał, że już po igrzyskach planował przerwę od kadry z powodu bólu pleców, ale problemy z wątrobą sprawiły, że musiał podjąć ostateczną decyzję. Choć rozstanie z reprezentacją było dla niego bardzo trudne, uznał, że gdy na szali leżą zdrowie i życie po zakończeniu kariery sportowej, wybór staje się oczywisty.
