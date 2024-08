Paryż 2024. Polscy siatkarze wicemistrzami olimpijskimi. Francja była wspanialsza

Korespondencja z Paryża

Igrzyska w Paryżu są imprezą pasji, więc Polacy mierzyli się nie tylko z rywalami, ale także mitycznymi „ścianami”, skoro po każdym punkcie gospodarzy można było odnieść wrażenie, że hali grozi implozja. To jednak było wydarzenie, na którym trzeba być, a niekoniecznie nim żyć, skoro niejeden korespondent musiał przygotowywać materiał na stojąco widząc, jak przed nim wygodnie rozsiadają się Francuzi, którzy więcej uwagi poświęcają mediom społecznościowym niż wydarzeniom boiska.

Obecny w wielu miejscach trybuny prasowej chłód kontrastował z fanatyzmem kibiców. Tych napędzała gra gospodarzy, którzy walczyli z pasją i robili wszystko, aby nie tylko pokonać Polaków, ale wręcz wbić ich w parkiet. Na nic zdało się to, że Nikola Grbić posłał do walki wszystko, co ma dziś nasza siatkówka najlepszego do dyspozycji. Rozszalali Francuzi wygrali pierwszego seta 25:19.

Paryż 2024. Polska - Francja, czyli gwiezdne wojny w walce o olimpijskie złoto

Awans do finału kosztował Polaków dużo. Kontuzja już na początku fazy grupowej wyłączyła z gry Tomasza Fornala - wrócił na najważniejsze mecze - spotkanie ćwierćfinałowe ze Słoweńcami było podczas tego turnieju ostatnim dla Mateusza Bieńka, półfinału nie dokończył Marcin Janusz, a Paweł Zatorski, który długo zwijał się z bólu na parkiecie, mówił nam już w strefie wywiadów: - Do tej pory nie czuję dwóch palców. Wiedziałem, że gdybym zszedł z boiska, to już bym nie wrócił.

Jakub Kochanowski nieprzypadkowo cytował Kurka przekonującego, że „drużyna musi wiele przecierpieć, aby dojść do czegoś wielkiego”, a Grbić uspokajał, że ma zespół gotowy na wszystko i podkreślał, że podczas półfinału z Amerykanami widział w oczach siatkarzy krew. Czuliśmy, że taka opowieść będzie niekompletna bez heroicznego finału, w którym Polacy musieli zejść do piekła.