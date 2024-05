Paryż 2024. Kwalifikacje olimpijskie w siatkówce kobiet

Polki bilety na igrzyska zapewniły sobie podczas ubiegłorocznego turnieju w Łodzi, gdzie wyprzedziły m. in. właśnie reprezentację Włoch. Udział w igrzyskach zapewniły sobie także Amerykanki, Turczynki, Brazylijki, Dominikanki, Serbki oraz — jako gospodynie — Francuzki. Listę uczestników uzupełni pięć najwyżej klasyfikowanych drużyn Rankingu FIVB po fazie grupowej Ligi Narodów (czyli według zestawienia na dzień 17 czerwca) i muszą być wśród nich drużyny z Afryki oraz Azji.

Gdyby rywalizacja kończyła się dziś, do Paryża poleciałyby Chinki, Włoszki, Japonki, Holenderki oraz Kenijki. Temat wciąż jest jednak otwarty, bo wpływ na klasyfikację ma każdy mecz, a nawet set, liczba zdobytych bądź straconych punktów zależy zaś od pozycji rankingowej rywala.

Paryż 2024. Rozstawienie w turnieju olimpijskim siatkarek

Polki mają o co walczyć, bo stawką jest także rozstawienie podczas igrzysk. Tym razem siatkarze oraz siatkarki zostaną w turnieju olimpijskim podzieleni na trzy czterozespołowe grupy zgodnie z zasadą „serpentyny”, w której pierwsze miejsce przysługuje gospodarzom. To oznacza, że w Francuzki zagrają z 5., 6. i 11. ekipą rankingu spośród zakwalifikowanych do igrzysk drużyn, liderki globalnego zestawienia trafią na 4., 7. i 10. zespół, a wiceliderki — na drużyny numer 3., 8. oraz 9.

Przewidywany skład i rozstawienie turnieju olimpijskiego