Liga Mistrzów. Czy Orlen Wisła Płock rozkwitnie, gdy Industria Kielce gaśnie?

Przejęcie władzy było spektakularne, bo „Nafciarze” w ciągu kilku miesięcy skompletowali potrójną koronę. Zespół z Płocka nie tylko po raz pierwszy od 2011 roku sięgnął po mistrzostwo, ale obronił także krajowy puchar oraz – po raz pierwszy – sięgnął po trofeum nowe, czyli Superpuchar Polski, który na początku sezonu rozegrano przy wypełnionych trybunach łódzkiej Atlas Areny.

Orlen Wisła zbiera owoce wieloletniej pracy trenera Xaviera Sabate (przedłużył właśnie kontrakt z klubem do 2028 roku), podczas gdy Industria zaciska pasa, dorabiając w nim kolejne dziurki. Półtora roku temu w trakcie sezonu drużynę musiał opuścić Nedim Remili, co pomogło dopiąć budżet, ale osłabiło skład, a teraz z zespołem rozstawił się Andreas Wolff, którego transfer porównywano kiedyś do zakontraktowania przez polski klub Manuela Neuera z piłkarskiego Bayernu Monachium.

Liga Mistrzów. Industria Kielce nie kupuje już nowych gwiazd

Dziś kielczan na gwiazdy nie stać, więc jeszcze mocniej, niż zazwyczaj, szukają zawodników niedocenianych, którzy chcą się uczyć fachu u Tałanta Dujszebajewa. Latem do Kielc przeprowadzili się obrotowi Łukasz Rogulski, Theo Monar, bramkarz Bekir Cordalija oraz rozgrywający Jorqe Maqueda, który jest czterokrotnym medalistą mistrzostw świata, ale ma już 36 lat.

Industria ma w składzie dwie postacie, których wszyscy zazdroszczą, czyli Aleksa i Tałanta Dujszebajewów. Pierwszy jest jednym z najlepszych lewych rozgrywających świata, a drugi należy od lat do czołowych trenerów. Kirgiz wciąż jest w Kielcach i od 2017 roku daje twarz projektowi, w przeciwieństwie do prezesa Bertusa Servaasa, który zbudował potęgę klubu, ale po dwudziestu latach pracy zrezygnował z funkcji prezesa, którą dziś pełni Magdalena Szczukiewicz.