Dlaczego Sławomir Szmal rusza po władzę w polskiej piłce ręcznej

Nie brakuje głosów, że dyscyplina płaci dziś za to, że zmarnowała czas hossy, a reformy - jak Ośrodki Szkolenia Piłki Ręcznej - wprowadzono zbyt późno

Kandydatowi towarzyszyli koledzy z parkietu – podobno do startu w wyborach jako pierwszy przekonywał go Wleklak – mimo zapowiedzi nie było za to Bogdana Wenty. Może to akurat dla samego Szmala dobrze, bo po nieudanej kadencji w roli prezydenta Kielc były selekcjoner reprezentacji Polski nie ma zbyt dobrej prasy i dziś byłby dla byłego bramkarza raczej obciążeniem niż atutem.

– Trzeba przewietrzyć szatnię. Sławek miał startować już w poprzednich wyborach, ale stwierdziliśmy, że będzie lepiej, jeśli najpierw zbierze doświadczenie, oglądając wszystko od środka – mówi Tkaczyk, a była reprezentantka Polski Iwona Niedźwiedź dodaje: – Mam nadzieję, że uda się stworzyć związek, gdzie kobiety będą traktowane na równi z mężczyznami.

Piłka ręczna w kryzysie. Czy naprawi ją Sławomir Szmal?

Zarówno Szmal, jak i jego koledzy, pytani o szanse w wyborach, są ostrożni. Chcą jednocześnie, aby widzieć w nich tych którzy "kruszą beton", czyli próbują przejąć władzę z rąk ludzi rządzących ZPRP od dekad.

Bilans tych ostatnich nie jest zbyt udany. Reprezentacja Polski mężczyzn w ćwierćfinale wielkiej imprezy nie była od igrzysk w Rio de Janeiro (2016), gdzie zajęła czwarte miejsce. Panie rok wcześniej były czwarte na mistrzostwach świata. Sukcesów nie odnoszą juniorzy ani młodzieżowcy. Nie pomagają własne trybuny, skoro seniorzy zajęli dopiero 15. miejsce jako gospodarz ubiegłorocznego mundialu.